La solución definitiva para liberar espacio de WhatsApp: en solo 4 pasos

Para las personas que usan WhatsApp continuamente es normal que diariamente reciban en sus chats varios archivos multimedia como audios, fotos y videos. Esto, sin darse cuenta, llena la capacidad de espacio que tiene la aplicación, lo que tiene consecuencias para el usuario.

Al no tener almacenamiento disponible, WhatsApp empieza a registrar fallas a tal punto que el usuario no puede ni siquiera abrir la app. Cuando esto pasa, aparece un mensaje que le solicita liberar espacio para poder operar con normalidad.



¿Cómo liberar espacio de almacenamiento de WhatsApp?

Eliminar todos esos archivos innecesarios y que solo ocupan espacio es realmente sencillo. WhatsApp tiene una opción que permite gestionar el almacenamiento sin tener que revisar archivo por archivo ni chat por chat.

WhatsApp y el uso de almacenamiento Foto: Grok

Vale la pena resaltar que las instrucciones a seguir sirven tanto para dispositivos Android como iOS.



Abra WhatsApp desde su celular

Vaya a Ajustes

Luego, busque la opción de Almacenamiento y datos

Seleccione Administración o Administrar almacenamiento

En la parte de arriba le aparecerá la capacidad de almacenamiento que aún tiene en su WhatsApp o si ya desbordó el límite, si es así, el espacio que debería estar libre le saldrá en color rojo.



Escoja un chat o grupo y a continuación toque la opción SELECCIONAR TODOS

Y listo, al eliminar estos archivos, automáticamente se liberará el espacio de su WhatsApp. Puede hacerlo con todos sus chats y, además, tendrá la opción dejar los mensajes destacados.

Es importante que revise antes para asegurarse de que no borrará ningún contenido importante, pues una vez lo elimine de la aplicación por completo, no podrá recuperarlo a menos que lo tenga descargado en su celular.



Por eso, desde la aplicación de mensajería recomiendan a todos los usuarios hacer una copia de seguridad de los chats en su cuenta de Google, si es el caso, antes de eliminar cualquier contenido del teléfono.

Puede que, en algunos casos, el proceso de liberar espacio se demore más de lo habitual por la gran cantidad de archivos acumulados, pero, después de esto, la app funcionará correctamente.



¿Si libero espacio en WhatsApp se eliminan los chats?

Ante la pregunta que pueden tener algunos personas, WhatsApp aclaró que, si se libera espacio directamente desde la aplicación, no se borrarán los chats. Las conversaciones quedarán intactas y sin alteraciones; solo se 'perderán' los archivos más pesados y que ocupan el almacenamiento.