Advierten que la inteligencia artificial se convertirá en una gran amenaza para las empresas

La inteligencia artificial ha venido evolucionado para convertirse en una herramienta útil para muchos, pues es usada para facilitar los servicios, para aspectos de la vida cotidiana, como las labores que se llevan a cabo en el aprendizaje y en las empresas. Según datos de la Universidad Externado, en Colombia la IA ha tenido un rápido aumento en la adición de esta tecnología. "Se estima que más del 70% de las empresas en el país implementarán soluciones de IA en sus operaciones para finales de 2024. Además, se proyecta que esta implementación incremente la eficiencia operativa en un 30% en los próximos dos años".

Sin embargo, la constante evolución de la inteligencia artificial puede llegar a tener graves consecuencias, según un estudio del International Business Machines (IBM).

No hace mucho, la compañía indicó que, por primera vez en cinco años, el costo global de una violación de datos disminuyó. Pero, aunque a simple vista parece una buena noticia, un informe reciente de Cost of a Data Breach 2025 de IBM revela el otro lado de la historia, pues la inteligencia artificial que hoy protege a las empresas también está siendo usada para atacarlas, lo que significa una grave amenaza.

En otro estudio, elaborado por el Ponemon Institute entre marzo de 2024 y febrero de 2025, se analizaron más de 600 organizaciones en 16 países y encontró que el costo promedio de una violación de datos se redujo a 4,44 millones de dólares.



Lo anterior, porque cada vez más compañías están usando inteligencia artificial para detectar ataques antes de que causen problemas. De acuerdo con el instituto, "gracias a esta automatización, las organizaciones logran contener incidentes 80 días más rápido y ahorrar hasta 1,9 millones de dólares en mitigación".

Sin embargo, ese avance viene con una advertencia, los ciberdelincuentes también están usando la IA para hacer su trabajo, y, según IBM, lo están haciendo muy bien.



La Inteligencia artificial se convertirá en una amenaza para las empresas

El informe muestra que uno de cada seis ataques registrados en 2025 fue impulsado por inteligencia artificial. Los delincuentes ya no necesitan tanto tiempo ni conocimientos técnicos, solo bastan unos minutos para generar correos de phishing diseñados por IA o incluso videos deepfake que imitan la voz y la imagen de una persona con un cargo importante, directivo o proveedor. El resultado de ello es un tipo de fraude casi perfecto, que es capaz de engañar a cualquiera.

A esto, se suma un fenómeno conocido como la 'IA en la sombra', es decir, sistemas desarrollados por empleados o proveedores sin aprobación del área tecnología de la empresa. Estas herramientas pueden manejar información sensible sin las debidas medidas de seguridad, y cuando fallan, "el costo promedio por incidente puede superar los 200.000 dólares".

Inteligencia artificial / referencia Imagen generada con IA

Más allá del impacto económico, hay un factor que toca directamente a los usuarios, las consecuencias de estas brechas terminan afectando al consumidor final con:



Interrupciones de servicios.

Filtraciones masivas.

Aumento de tarifas para compensar pérdidas.

Asimismo, el estudio menciona que el 63% de las empresas todavía no cuentan con políticas de gobierno sobre el uso de la IA, y "en el 97% de las brechas asociadas a esta tecnología se detectó la falta de controles de acceso". Eso quiere decir que, muchas compañías le han abierto la puerta a la inteligencia artificial sin poner límites.

Pero la situación para las empresas empeora, pues "la mitad de las organizaciones que sufrieron ataques este año no planean aumentar su inversión en ciberseguridad, y solo una parte de las que sí lo hará tiene previsto apostar por una IA responsable".

La advertencia de IBM tiene que ver con que hoy en día muchos ciberdelincuentes ya no necesitan hackear sistemas, solo iniciar sesión. Las credenciales como usuarios y contraseñas expuestas, los accesos mal gestionados y la falta de control sobre qué algoritmos tienen permisos dentro de una red empresarial se han convertido en el punto débil del mundo digital con la incursión de la IA.

¿Cómo evitar que la IA se convierta en una amenaza?

Para IBM, la clave está en integrar la seguridad y el gobierno de la inteligencia artificial bajo un mismo enfoque. La compañía recomienda reforzar la gestión de identidades humanas y no humanas, usar métodos de autenticación resistentes al phishing y, sobre todo, promover una cultura digital basada en la responsabilidad y la transparencia.

Por último, la multinacional estadounidense menciona que la IA puede ser una herramienta poderosa, pero cuando actúa sin control, su impacto no se mide solo en pérdidas económicas, sino también en confianza. Asimismo, deja un mensaje importante:

"La seguridad no depende de un algoritmo, sino de las personas que lo supervisan. Proteger los datos hoy no es solo una cuestión técnica, sino una promesa de transparencia frente a todos los que confían en el mundo digital".