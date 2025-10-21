Colombia ocupa el cuarto lugar en peligroso ranking: consecuencias "catastróficas"

Colombia figuró en un preocupante listado relacionado con políticas de ciberseguridad. Esto, en medio de un momento en el que, más que nunca, las personas deben estar alerta ante las señales de posibles casos de robo de información. Por ejemplo, abrir un link sospechoso o responder un mensaje podría terminar en un hackeo.

Cada vez son más los casos de ataques cibernéticos, estafas digitales, pérdida de cuentas privadas, entre otras. Por eso, es importante que cada usuario de las diferentes plataformas y redes sociales tenga control absoluto de sus datos personales, sus contraseñas y accesos, pues la filtración de información sensible puede darse por muchos métodos.

Y es que la ciberseguridad trascendió lo netamente técnico para consolidarse como un bien jurídico y un derecho fundamental indispensable para la protección de individuos, empresas y gobiernos en todo el mundo. Esa una de las conclusiones centrales del informe ‘El nivel de ciberataques que padece España supera a EE.UU. e Israel’.



¿Qué tiene que ver esto con Colombia?

El informe fue publicado por OBS Business School y puso un foco de alarma sobre Colombia, donde el cibercrimen está creciendo a un ritmo exponencial. Según datos de la Policía Nacional y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), las denuncias por delitos informáticos se dispararon un 23 % en 2024.

Filtran datos privados de popular aplicación de mensajería Foto: ImgFX, referencia

Esto, según detallaron, significa que se pasó de 63.240 casos en 2023 a 77.666 casos en total el 2024.



Colombia, epicentro de ciberataques en Latinoamérica

Colombia se posicionó como el cuarto país más atacado de América Latina, de acuerdo con el Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force 2025 de IBM y Red Hat. Las cifras de la amenaza son preocupantes.



El país enfrentó 36.000 millones de intentos de ciberataques en un año, de los cuales 20.000 millones ocurrieron solo durante el primer semestre de 2024. Ante este volumen de riesgo, Miralles advirtió que las consecuencias pueden ser "catastróficas" si no se fortalecen las defensas.

El impacto se siente en las principales ciudades, siendo Bogotá (23.490 casos), Medellín (6.533) y Cali (4.969) las ciudades más afectadas.



Los delitos de ciberseguridad que más reportados en Colombia

Hurto por medios informáticos: 37.409 casos

37.409 casos Acceso abusivo a sistemas: 16.955

16.955 Violación de datos personales: 11.954

11.954 Además, el equipo ColCert identificó 22.086 vulnerabilidades en sistemas considerados críticos.

La falta de preparación empresarial es un factor agravante. Los datos de Kaspersky revelaron que el 18 % de las compañías colombianas reportaron incidentes en línea durante los últimos dos años, atribuyendo estas fallas a una inversión insuficiente en ciberseguridad.

A nivel regional, las infraestructuras críticas, especialmente en sectores como petróleo, gas y energía, concentran el 27 % de los ataques.

En respuesta a la creciente ola de amenazas, las empresas colombianas han comenzado a delinear estrategias de defensa. El 53 % planea implementar software de detección de amenazas y protección de endpoints, el 47 % contratará más profesionales de TI, y el 40 % migrará a soluciones basadas en la nube.