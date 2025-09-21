Contestar llamadas de estos prefijos podría dejarle la cuenta en blanco: así lo pueden estafar

El aumento de fraudes por teléfono sigue preocupando a los ciudadanos y, de hecho, esta práctica internacional mantiene en alerta a las autoridades. La modalidad, conocida como “estafa de llamada perdida”, consiste en realizar llamadas muy breves desde números con prefijos internacionales.

El objetivo es sencillo: lograr que la persona devuelva la llamada. Al hacerlo, se activa inmediatamente un cobro especial que incrementa de manera considerable el costo de la comunicación.

De esta forma, los delincuentes se benefician con cada intento de devolución, lo que genera pérdidas significativas para los usuarios, mientras el dinero termina en los bolsillos de los estafadores. Pero el riesgo no se limita a lo económico: estas prácticas también pueden abrir la puerta al robo de identidad o a estafas mucho más elaboradas.



Prefijos internacionales usados en estafa de llamadas

Los delincuentes suelen utilizar códigos de países poco familiares, lo que dificulta que las personas identifiquen el peligro. Entre los prefijos más reportados están el 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria). Sin embargo, las llamadas fraudulentas también pueden provenir de otras naciones.

La mayoría de usuarios desconoce los costos elevados que implica devolver una llamada internacional, lo que aumenta la probabilidad de caer en la trampa. Una vez dentro del engaño, además de perder dinero, los estafadores pueden recolectar información sensible mediante métodos como el phishing.



Por eso, la principal recomendación es nunca devolver llamadas de números internacionales desconocidos. También es útil verificar el número en internet para confirmar si está reportado como fraudulento.



Cómo evitar caer en la estafa telefónica

Los expertos aconsejan utilizar las herramientas que ofrecen los operadores móviles para identificar y bloquear números sospechosos. En caso de haber devuelto la llamada y generado cargos inesperados, lo más adecuado es contactar de inmediato al proveedor de servicios para reportar el caso y solicitar una revisión de los cobros.

Este tipo de fraudes también coincide con el aumento de estafas en aplicaciones como WhatsApp, donde son frecuentes los mensajes sospechosos con enlaces, sorteos falsos u ofertas laborales engañosas. Ante estos casos, es crucial no responder, no abrir enlaces y jamás entregar datos personales o bancarios.

En conclusión, la prevención sigue siendo la mejor herramienta. No conteste ni devuelva llamadas de números desconocidos y mantenga siempre la desconfianza frente a mensajes extraños, porque no solo su dinero está en juego, también su seguridad digital.