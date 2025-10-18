Colombiana denuncia nueva modalidad de estafa en tiendas: "Roban datos e instalan virus"

Con el auge del movimiento de dinero en plataformas digitales y la implementación de pagos a través de códigos QR en distintos locales del país, especialmente en las principales ciudades, han aumentado las modalidades de robo y estafa.

Cientos de colombianos han utilizado sus redes sociales para denunciar estas nuevas prácticas, alertando a los usuarios para que sean precavidos no solo con su dinero, sino también con sus datos personales.

En ese contexto, una ciudadana colombiana alertó a través de sus redes sobre una nueva modalidad de estafa, poco conocida, mediante la cual los delincuentes no solo vacían las cuentas bancarias, sino que también roban datos personales e incluso instalan virus en los dispositivos.

“Imagina que estás tomando un café y, en cuestión de segundos, tu cuenta queda totalmente vacía”, advirtió la mujer en su video, compartido en TikTok.



Esta modalidad consiste en que los estafadores pegan stickers falsos de códigos QR de pago encima de los originales, para que, cuando los usuarios intenten realizar su pago, sean redirigidos a páginas clonadas donde se convierten en víctimas de estafa.

La mujer advirtió que, teniendo en cuenta el aumento de casos de fraude en Colombia, es necesario tener precaución al momento de realizar un pago. “Antes de escanear, revisa muy bien el código, porque lo que parece un pago sencillo puede convertirse en un verdadero problema”, señaló.

Además, mencionó que muchas personas realizan pagos o escanean códigos QR sin prestar atención, por lo que hizo un llamado a ser cuidadosos al pagar, protegiendo no solo el dinero, sino también la información personal.

“Escanea con cuidado, porque lo que parece un pago puede costarte la billetera. Cuidémonos entre todos”, concluyó.

Por su parte, algunos usuarios en los comentarios añadieron una recomendación: escanear directamente desde la aplicación del banco y no desde la cámara del celular, para evitar ser redirigidos a sitios fraudulentos.

Este es el video de la denuncia