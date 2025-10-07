Ojo, no se deje engañar: Prosperidad Social alerta por nuevas modalidades de estafa

La delincuencia siempre está al acecho y en Colombia no es la excepción, pues constantemente personas inescrupulosas buscan la forma de aprovecharse de la ingenuidad de sus víctimas. Hace poco, Prosperidad Social alertó de nuevas modalidades de estafa y los principales afectados son adultos mayores que reciben subsidios del Gobierno nacional o se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Según un reporte de la compañía de seguridad informática, Kaspersky, entre enero y junio de este año, las modalidades de smishing, o phishing aumentaron un 120 %. Por medio de estos fraudes los delincuentes logran sustraer información privada, datos y hasta desocupar cuentas bancarias.



Alertan de nuevas modalidades de estafa en Colombia

Prosperidad Social hizo un llamado urgente a la ciudadanía por medio de sus canales oficiales sobre personas que están suplantando al organismo para estafar, especialmente, a las personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad.

“Se han identificado varias formas de engaño que afectan a la población en diferentes regiones del país, ofreciendo inscribirlos en la renta básica solidaria o bono pensional, rumbo al Pilar Solidario, a Colombia Mayor, e incluso a otros programas como Renta Ciudadana y Renta Joven”, detallaron.

Asimismo, menciona que los delincuentes están solicitando datos personales, copias de documentos y hasta dinero con la falsa promesa de ingresarlos a uno de los programas de la entidad.



Foto: Prosperidad Social.

Modus operandi de los delincuentes

Ciudadanos denunciaron a Prosperidad Social que el modus operandi de los delincuentes consiste en enviar mensajes por WhatsApp, correo electrónico o texto; incluso, en algunas ocasiones recibieron llamadas y volantes en los que prometían la inscripción a los programas de la entidad.

Foto: Prosperidad Social.

Frente a lo anterior, la entidad del Gobierno informó que la inscripción al programa de renta básica o bono pensional, que entrega un monto de $ 230.000 mensuales, se hace de las siguientes maneras:



Virtual: ingrese a la página web de Prosperidad Social y complete el formulario: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/

Presencial: diríjase a la oficina de la gerencia regional de Prosperidad Social en su departamento, a las ferias de servicios o a las brigadas móviles de la entidad, con su documento de identidad.

Para aquellos que ya hacen parte de Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera no deben hacer el proceso anterior.



Ocho recomendaciones para evitar estafas

La entidad entregó una serie de recomendaciones que la ciudadanía debe tener en cuenta para evitar estafas:



Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal como claves o números de cuenta. Todos los trámites de la entidad son gratuitos. La búsqueda e inscripción de personas mayores a la renta básica solidaria o bono pensional se hace a través de la página web: prosperidadsocial.gov.co, o presencial, con trabajadores de la entidad o personal de las alcaldías municipales perfectamente identificados. Los beneficiarios son seleccionados mediante un proceso serio y transparente. No responda a correos o mensajes sospechosos. No entregue su información personal a desconocidos. Denuncie cualquier intento de engaño.

Para solucionar dudas o atender requerimientos los ciudadanos deben comunicarse por medio de los canales oficiales:

