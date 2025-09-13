Así puede hacer sus fotos polaroid con su famoso favorito con IA: el prompt que debe usar

Tras la fiebre por los retratos estilo Studio Ghibli y las imágenes que parecían muñecos de colección, ahora la novedad son las polaroids en las que los usuarios aparecen posando junto a su artista preferido.
Una mezcla de nostalgia y tecnología que conquista a quienes buscan contenidos originales y que parecen recuerdos reales.
Lo que hace que estas fotos resulten tan atractivas es su toque de autenticidad. El marco blanco, la textura granulada y la ligera iluminación de flash logran que parezcan salidas de una cámara instantánea de los años ochenta, aunque en realidad sean fruto de algoritmos avanzados.
Para los más jóvenes, es una manera de experimentar el encanto retro; para los nostálgicos, un viaje directo a los álbumes familiares.
Paso a paso para lograr su polaroid soñada
- Elija su mejor retrato: use una foto suya clara, bien iluminada y en alta calidad para que el resultado sea más creíble.
- Busque una imagen del famoso: descargue una foto oficial, nítida y reconocible de su artista favorito.
- Defina el estilo retro: en el prompt, especifique que quiere un marco blanco, textura de cámara instantánea, fondo neutro y un ligero desenfoque.
- Genere la imagen: plataformas como Gemini de Google o ChatGPT con funciones de IA permiten combinar los elementos en segundos.
- Ajuste los detalles: repita las pruebas hasta lograr una composición natural y bien integrada.
Este es el prompt que debe usar
Para obtener un efecto realista, puede escribir una instrucción como esta:
“Haz una foto tomada con una cámara Polaroid. La imagen debe parecer una foto normal, sin un tema o propiedad claros. Aplica un leve desenfoque y una luz constante, similar al flash de una habitación oscura. No alteres los rostros. Reemplaza el fondo por una cortina blanca, con las dos personas cerca y abrazándose”.
Publicidad
Aunque la tendencia es divertida, los expertos recuerdan que las imágenes de celebridades tienen derechos de autor. Estas creaciones deben compartirse aclarando que son generadas por IA y sin fines comerciales. Así, podrá sumarse a la moda sin riesgos legales ni confusiones en redes sociales.