Así puede hacer sus fotos polaroid con su famoso favorito con IA: el prompt que debe usar

Tras la fiebre por los retratos estilo Studio Ghibli y las imágenes que parecían muñecos de colección, ahora la novedad son las polaroids en las que los usuarios aparecen posando junto a su artista preferido.

Una mezcla de nostalgia y tecnología que conquista a quienes buscan contenidos originales y que parecen recuerdos reales.

Lo que hace que estas fotos resulten tan atractivas es su toque de autenticidad. El marco blanco, la textura granulada y la ligera iluminación de flash logran que parezcan salidas de una cámara instantánea de los años ochenta, aunque en realidad sean fruto de algoritmos avanzados.

Este es el paso a paso. Foto: IA

Para los más jóvenes, es una manera de experimentar el encanto retro; para los nostálgicos, un viaje directo a los álbumes familiares.

Paso a paso para lograr su polaroid soñada

Elija su mejor retrato: use una foto suya clara, bien iluminada y en alta calidad para que el resultado sea más creíble. Busque una imagen del famoso: descargue una foto oficial, nítida y reconocible de su artista favorito. Defina el estilo retro: en el prompt, especifique que quiere un marco blanco, textura de cámara instantánea, fondo neutro y un ligero desenfoque. Genere la imagen: plataformas como Gemini de Google o ChatGPT con funciones de IA permiten combinar los elementos en segundos. Ajuste los detalles: repita las pruebas hasta lograr una composición natural y bien integrada.

Este es el prompt que debe usar

Para obtener un efecto realista, puede escribir una instrucción como esta:

“Haz una foto tomada con una cámara Polaroid. La imagen debe parecer una foto normal, sin un tema o propiedad claros. Aplica un leve desenfoque y una luz constante, similar al flash de una habitación oscura. No alteres los rostros. Reemplaza el fondo por una cortina blanca, con las dos personas cerca y abrazándose”.

Publicidad

Aunque la tendencia es divertida, los expertos recuerdan que las imágenes de celebridades tienen derechos de autor. Estas creaciones deben compartirse aclarando que son generadas por IA y sin fines comerciales. Así, podrá sumarse a la moda sin riesgos legales ni confusiones en redes sociales.