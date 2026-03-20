Ofrecen $40 millones por responsables del crimen de un joven en zona rural de Itagüí, Antioquia

Autoridades de gobierno y la fuerza pública en el municipio de Itagüí adoptaron medidas para esclarecer el homicidio de Isaac Yepes Figueroa, el adolescente de 15 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en una finca de la vereda El Ajizal.

Tras su crimen, los victimarios lo introdujeron en un costal y lo enterraron en la zona hasta la que llegaron organismos de investigación criminal que adelantan labores de campo.

Sin embargo, en medio de estas tareas, ahora acuden a la ciudadanía con información que pueda servir para identificar, capturar y judicializar a los responsables, ofreciendo una recompensa de hasta 40 millones de pesos.

"Se dispuso de un equipo especial del Grupo de Infancia y Adolescencia, la seccional de Investigación Criminal y las especialidades de la Policía Nacional para adelantar de manera conjunta con la Secretaría del Gabinete de Itagüí esta investigación tan importante para todos nosotros", afirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Yepes Figueroa había sido reportado como desaparecido el pasado domingo 15 marzo cuando por última vez se había visto en dicha vereda y un sector conocido como El Beneficio. Según las reseñas brindadas en ese momento vestía gorra negra, chaqueta blanca, pantaloneta negra y tenis blancos.