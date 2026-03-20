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Ofrecen $40 millones por responsables del crimen de un joven en zona rural de Itagüí, Antioquia

La víctima había sido reportada como desaparecida cuatro días atrás por parte de sus familiares.

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