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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Levantan definitivamente medida de pico y placa en tramo de autopista sur de Itagüí

Levantan definitivamente medida de pico y placa en tramo de autopista sur de Itagüí

Es un corredor nacional por donde transitan cerca de 200.000 vehículos diariamente y en que esta vía es el principal eje logístico.

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