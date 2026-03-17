Levantan definitivamente medida de pico y placa en tramo de autopista sur de Itagüí

Tras dos meses de prueba piloto, el municipio de Itagüí suspendió de manera definitiva la medida del pico y placa en el tramo de la Autopista Sur que hace parte de la jurisdicción de esta localidad.

Según explicaron desde la administración local, la medida se tomó con el objetivo de facilitar la movilidad en un corredor nacional por donde transitan cerca de 200.000 vehículos diariamente y en que esta vía es el principal eje logístico que conecta al Valle de Aburrá con el Suroeste antioqueño.

#Video La @AlcaldiaItagui reiteró que fue levantada la medida de pico y placa en la autopista sur, por lo que pide a la comunidad no dejarse engañar de cadenas de WhatApp que dicen lo contrario. #MañanasBlu pic.twitter.com/RscV3Ufpz3 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 17, 2026

Óscar Muñoz, secretario jurídico de la Alcaldía de Itagüí, explicó el decreto mediante el cual se canceló definitivamente la medida de pico y placa en el mencionado corredor vial.

“Se tomó la decisión definitiva, eliminar la medida de pico y placa mediante el decreto 195 del 13 de marzo de 2026. En la actualidad, no existe pico y placa sobre el corredor de la autopista sur ni existirá pico y placa sobre este corredor”, afirmó.



Tras confirmarse la suspensión definitiva de la medida en la Autopista Sur, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, señaló que la Secretaría de Movilidad continuará con estudios y acciones técnicas para garantizar la seguridad vial y asegurar que los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico.