Adulta mayor afectada por explosión de pipeta de gas en Rionegro perdió una de sus piernas

El accidente dentro de una vivienda en el municipio de Rionegro, lugar en donde una pipeta explotó por la acumulación de gases, dejó graves secuelas para una mujer mayor de edad que sufrió la amputación de una de sus piernas producto de la caída de materiales.

Andrés Pérez, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Rionegro, mencionó que los hechos ocurrieron cuando en la cocina del inmueble ocurrió la explosión que dejó atrapada a la mujer de 72 años que fue identificada como Ana Teresa Duque.

"Esta emergencia aparentemente sucedió por una acumulación de gases y una explosión dentro de la cocina. Al generar esta explosión, se generó un colapso estructural, en el cual una femenina quedó atrapada", explicó el funcionario.

Por su parte, el teniente coronel Leonardo Barrera, comandante del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, destacó que las autoridades hicieron presencia inmediata en el lugar para rescatar a la mujer que estuvo durante varios minutos debajo de los escombros.



"Realizamos la evaluación de riesgo y estabilizamos la estructura mediante apuntalamiento, efectuamos remoción controlada de escombros y logramos un acceso seguro. Posteriormente, realizamos valoración primaria y atención prehospitalaria en el sitio", aseguró el militar.

Mientras la adulta mayor se recupera en un centro asistencial de la intervención que se le tuvo que hacer, las autoridades en el Oriente antioqueño le pidieron a la ciudadanía tener cuidado con el servicio de gas domiciliario y estar pendientes la instalación de las pipetas como medida preventiva.

Finalmente, destacan desde el municipio de esta zona del departamento de Antioquia que a lo largo del 2026 ya se han atendido tres emergencias relacionadas con gas.