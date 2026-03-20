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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Adulta mayor afectada por explosión de pipeta de gas en Rionegro perdió una de sus piernas

Adulta mayor afectada por explosión de pipeta de gas en Rionegro perdió una de sus piernas

El hecho ocurrió por la acumulación de gases en una vivienda de este municipio del Oriente antioqueño.

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