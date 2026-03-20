Gobernador de Antioquia denunció quema de maquinaria en medio de paro minero en el Bajo Cauca

La situación de orden público en el paro minero parece agravarse como lo denunció a través de su cuenta de X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien indicó que, “el diálogo con los manifestantes, no puede ser un cheque en blanco: están quemando embarcaciones de empresas de minería ilegal”.

La denuncia del mandatario llega justo el día en el que una delegación del Gobierno nacional llegó a Caucasia para entablar conversaciones con los manifestantes que completan cinco días bloqueando dos puntos importantes para la movilidad del Bajo Cauca antioqueño.

Ministro @PedroSanchezCol, no hay que esperar una tragedia para permitirle a la Fuerza Pública actuar. El diálogo con los manifestantes del paro minero no puede ser un cheque en blanco: están quemando embarcaciones de empresas de minería legal.



¡No se puede aflojar!



La… pic.twitter.com/foCa1UR5id — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 20, 2026

Aunque aún no se conocen los avances que se han alcanzado en la mesa de diálogo, parece que durante las primeras 24 horas no hubo acuerdos y por ello los manifestantes salieron a las calles del municipio de Caucasia a indicar que no levantarán los bloqueos.



Aunque la Fuerza Pública no ha entregado el reporte sobre este hecho vandálico, desde el paro minero aseguraron que ninguna de las partes se ha levantado de la mesa de diálogo y que por el contrario están sumando esfuerzos para tratar de encontrar una solución pronta a la problemática, a la par que investigan los hechos ocurridos recientemente.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, mencionó que a la espera de los esperados acuerdos aún hay dos bloqueos importantes que las autoridades atienden y que por quinto día consecutivo afectan la movilidad hacia la Costa Atlántica.

"Tenemos como prevalencia un bloqueo intermitente en el sector de Campo Alegre, en la salida hacia el municipio de Montería, y también otro bloqueo, también con intermitencia en el sector del coliseo, en la glorieta que se ubica ahí contigo al coliseo", explicó.

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Ante la ocurrencia de este hecho delictivo denunciado por Andrés Julián Rendón, el mandatario le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que le permita a la Fuerza Pública actuar en el contexto del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño.