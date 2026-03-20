En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cielo Rusinque
Convocatoria Selección
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernador de Antioquia denunció quema de maquinaria en medio de paro minero en el Bajo Cauca

Gobernador de Antioquia denunció quema de maquinaria en medio de paro minero en el Bajo Cauca

El mandatario pidió al ministro de Defensa acciones para evitar hechos que han afectado a empresas legales que operan en la región. Siguen mesas de diálogo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad