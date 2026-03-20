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Buscan a joven que fue arrastrado por creciente del río Lebrija en Santander

A 140 aumentó el número de familias damnificadas por la creciente de dos quebradas en Lebrija Santander.

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