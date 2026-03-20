Buscan a joven que fue arrastrado por creciente del río Lebrija en Santander

Un joven de 24 años se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado por la creciente del río Lebrija, en el sector de Chuspas, en jurisdicción del municipio de Lebrija, Santander, en medio de las fuertes lluvias que afectan a la región.

De acuerdo con el director de Gestión del Riesgo de Santander, Edward Sánchez, el hecho se habría presentado cuando el joven intentó cruzar el afluente, en un aparente acto de imprudencia, en momentos en que el caudal del río se encontraba elevado.

“El reporte que tenemos es la desaparición de este joven, al parecer por intentar pasar el cauce del río Lebrija, lo que generó este lamentable hecho”, indicó el funcionario, quien advirtió sobre el riesgo que representan los cuerpos hídricos durante la actual temporada invernal.

Sánchez reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que las lluvias han incrementado significativamente los niveles de los ríos en el departamento, lo que facilita que ocurran emergencias de este tipo.



En este momento, organismos de socorro adelantan las labores de búsqueda para establecer el paradero del joven y esclarecer lo sucedido.

El caso ocurre en medio de un panorama crítico en Lebrija, uno de los municipios más afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Según el balance entregado por la Dirección de Gestión del Riesgo, cerca de 140 familias resultaron damnificadas, principalmente por inundaciones que afectaron sus viviendas. Además, se reportan daños en el sistema de acueducto y dificultades en la movilidad por afectaciones en vías secundarias y terciarias.

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Entre las vías impactadas se encuentran corredores que ya han recibido intervención, como la vía entre Rionegro y Bucaramanga, así como el tramo que comunica a Lebrija con Barrancabermeja.

Las autoridades departamentales adelantan acciones articuladas con los municipios para atender la emergencia, incluyendo el envío de maquinaria amarilla, ayudas humanitarias y apoyo en alojamiento para las familias afectadas.

Asimismo, se cuenta con el respaldo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ya dispuso maquinaria para atender la situación en Lebrija.

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Desde la sala de crisis del departamento se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y la coordinación con los organismos de socorro para responder de manera oportuna a las emergencias que se puedan presentar.