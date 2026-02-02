En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Habla familia de menor que murió tras incendio en distribuidora de Pasto: ¿accidente u homicidio?

Habla familia de menor que murió tras incendio en distribuidora de Pasto: ¿accidente u homicidio?

El incendio se produjo alrededor de las 6:00 p. m. en el segundo piso de la vivienda, donde funcionaba la bodega. Según Sandra Botina, el fuego se habría originado por un juego imprudente con alcohol.

Habla familia de menor que murió tras incendio en distribuidora de Pasto: ¿accidente u homicidio?
Habla familia de menor que murió tras incendio en distribuidora de Pasto: ¿accidente u homicidio?
Foto: Más Allá del Silencio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad