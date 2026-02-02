Una tragedia en Pasto el pasado 23 de julio dejó una menor fallecida y otra gravemente herida tras un incendio en una distribuidora de perfumes. La víctima, Stefanie Cardona, de 15 años, murió luego de nueve días en la UCI, mientras que Sara Juliana, amiga cercana de otro joven presente, permanece hospitalizada tras más de 60 cirugías y trasplantes de piel.

Según Camilo Moreno, padrastro de Stefanie en entrevista con Más Allá del Silencio Podcast, los menores estaban etiquetando mercancía para ganar dinero extra: “Nuestros hijos Stefhanie y Brian habían pedido esa tarea para ellos ganar algo... les pagábamos 15,000 pesos por cada caja etiquetada”. Por su parte, Brian contó que Sara se unió a la actividad después del gimnasio porque quería “la plata para los regalos de los hermanos de ella y uno para la mamá”.

Madre denuncia incendio intencional en bodega de Pasto: “Papito, ellos fueron los que me quemaron”

El incendio se produjo alrededor de las 6:00 p. m. en el segundo piso de la vivienda, donde funcionaba la bodega. Según Sandra Botina, propietaria del lugar y madre de la menor, el fuego se habría originado por un juego imprudente con alcohol. “Nos pusimos a jugar con una mechera de alcohol. Uno tenía una jarra de alcohol y el otro un briket y le hacía chispa, por ende se alcanzó a prender la jarra y el muchacho se asustó por no quemarse y la soltó”, afirmó que le dijeron los jóvenes.

Habla familia de menor que murió tras incendio en distribuidora de Pasto: ¿accidente u homicidio?

La explosión se propagó rápidamente: “Cayó a la caneca y eso hizo una explosión porque se mira por la ventana la explosión y de pronto eso fue lo que prendió toda la habitación”.



El orden de los hechos y la responsabilidad de los jóvenes presentes es motivo de disputa judicial y social. Los propietarios del negocio consideran que se trató de un accidente, mientras que la madre de Sara, Johana, asegura que otros jóvenes provocaron intencionalmente el incendio y denuncia que “tiraron la fosforera, la prendieron y los demás las encerraron”.

Los propietarios de la distribuidora denuncian además un clima de hostilidad y amenazas tras el incidente, incluyendo el hallazgo de “una muñeca quemada en la cara y en las manos” frente a su casa y mensajes intimidantes que advertían: La van a estar esperando afuera, para quemarla y sienta el dolor que sintió la niña”.

Habla familia de menor que murió tras incendio en distribuidora de Pasto: ¿accidente u homicidio?

La Fiscalía continúa la investigación para determinar si el hecho fue un accidente o un ataque intencional.