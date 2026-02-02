En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Avanza el proyecto La Dorado-Chiriguaná: comenzó la rehabilitación de 552 km de vía férrea

Avanza el proyecto La Dorado-Chiriguaná: comenzó la rehabilitación de 552 km de vía férrea

La Concesión Línea Férrea Central anunció el inicio de la fase de preconstrucción de obras prioritarias de 2 instituciones educativas en Santander y las mejoras en puentes férreos de Puerto Berrio, Carare, Cuatrobocas y Río Sogamoso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad