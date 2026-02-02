Habrá consulta y espero que sea con Iván Cepeda: Roy Barreras

Aún no se sabe si el senador Iván Cepeda podrá participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’, ya que la votación en el Consejo Nacional Electoral sobre la ponencia que pedía permitir su participación quedó 5-4.

Esto quiere decir que se tuvieron que designar conjueces para lograr la decisión.

Los dos conjueces principales que definirán el caso de Iván Cepeda ante el CNE son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal). El conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres).

Iván Cepeda Foto: Facebook Iván Cepeda

En esta consulta se espera la participación de Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, hasta ahora.



Por eso, Roy Barreras se refirió a la situación que se presenta en el CNE con el senador Cepeda, señalando que sí habrá consulta el 8 de marzo.

“Espero que voten en derecho. Y lo segundo, lo he dicho muchas veces: habrá consulta y espero que sea con Iván. Se trata de que los ciudadanos decidan quién es el candidato capaz de hacer realidad el cambio 2.0”, dijo el candidato Roy Barreras.

Roy Barreras Foto: X @RoyBarreras

Es importante recordar que algunos sectores consideran que el senador Iván Cepeda está inhabilitado para participar en la consulta del 8 de marzo, porque ya participó en la del pasado mes de octubre del Pacto Histórico.

Sin embargo, desde el Pacto aseguran que la consulta de octubre fue interna y que la de marzo es interpartidista, por lo que consideran que Cepeda sí puede participar.