Listos los dos conjueces principales que definirán el caso de Iván Cepeda ante el CNE

Los dos conjueces principales que definirán el caso de Iván Cepeda ante el Consejo Nacional electoral (CNE) son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal). El conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres). Los conjueces fueron elegidos por sorteo con la presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación.

Vale recordar que el CNE es la entidad encargada de determinar si Iván Cepeda, Roy Barrera y Camilo Romero cumplen o no los requisitos para participar de la consulta con la que la izquierda espera elegir el 8 de marzo un candidato único para la primera vuelta presidencial .

Los tres candidatos inscribieron con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero la semana pasada su coalición denominada 'Frente por la Vida' ante la Registraduría, conformada por el Pacto Histórico, Partido La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.

Sin embargo, en su resolución, la entidad electoral rechazó la postulación de Quintero porque ya "participó en una consulta en la que fue derrotado", haciendo referencia al hecho de que el exalcalde, aunque declinó su participación días antes de la elección, apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico que ya ganó Cepeda el 29 de octubre pasado.



En octubre pasado, el senador izquierdista se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,71 % del total, a la exminsitra de Salud Carolina Corcho.

La consulta de la izquierda del 8 de marzo, denominada 'Frente por la Vida', coincidirá con otra similar convocada por sectores de la derecha y con las elecciones legislativas donde se elegirá al nuevo Congreso que iniciará a sesionar a partir del 20 de julio.