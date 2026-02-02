Con votación 5-4 se dilata decisión del CNE frente a Iván Cepeda: conjueces definirán

En la mañana de este lunes, varios movimientos al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) modificaron lo que parecía un panorama desfavorable para el futuro del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la llamada Consulta del Frente por la Vida.

Aunque inicialmente se tenía previsto que la ponencia presentada por los magistrados del Pacto Histórico (Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez), que avala la participación del senador en la consulta, sería derrotada con seis votos contra tres, al final no se alcanzó la mayoría reglamentaria para adoptar la decisión, y esta debió ser aplazada.

Iván Cepeda Foto: Twitter @Ivancepedacast.

Al final, frente a la ponencia, cinco magistrados salvaron el voto (Cristian Quiroz, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y Alfonso Campo), tres magistrados avalaron la ponencia (Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry), y un magistrado (Altus Baquero) aclaró el voto, es decir, vota a favor de la ponencia pero con reparos.

Ante este hecho, se designaron dos conjueces principales y un suplente para que estudien la ponencia y emitan su voto hasta alcanzar los seis necesarios y así poder adoptar cualquier decisión.



Se espera que esta votación se realice a más tardar el próximo miércoles, ya que la fecha límite para dejar en firme la inscripción de las consultas, hacer el sorteo de las posiciones en el tarjetón y autorizar su impresión es el viernes 6 de febrero.