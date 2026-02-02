Estamos seguros de que Iván Cepeda no perdería consulta con Roy Barreras, dice María José Pizarro

En medio de la controversia jurídica que rodea la participación del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo, la senadora María José Pizarro, jefa de debate de su campaña presidencial, aseguró que el movimiento ha actuado dentro de los márgenes de la ley y con total transparencia. En declaraciones a Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pizarro sostuvo que desde el primer momento se trazó una ruta democrática pública y transparente, avalada por documentos de la Registraduría.

El pronunciamiento de la congresista se produjo pocas horas después de conocerse una ponencia radicada por tres magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que calificó la consulta realizada en octubre de 2025 como una consulta partidista, lo que abriría la puerta para que Cepeda participe sin impedimentos en la interpartidista de marzo. El documento de 49 páginas fue presentado por los magistrados Benjamín Echeverri, Alba Lucía Velásquez y Fabián Márquez, quienes argumentaron que la naturaleza de ambas consultas es diferente.



Un debate jurídico con impacto político

La discusión ante el CNE tiene un trasfondo más profundo. Algunos sectores habían advertido que permitir la participación de Cepeda podría implicar una doble financiación estatal. Sin embargo, los magistrados señalaron que tal interpretación “parte de una premisa jurídicamente incorrecta”. Pizarro respaldó esa visión al enfatizar que la consulta de octubre, en la que Iván Cepeda y Carolina Corcho fueron los únicos aspirantes, fue organizada exclusivamente por el Polo Democrático Alternativo, luego del retiro formal de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

“Las personas que participaron en esa consulta estaban avaladas exclusivamente por el Polo Democrático, y eso consta en los documentos oficiales”, afirmó la senadora, quien recordó que la personería jurídica del Pacto Histórico fue otorgada después del proceso. Según Pizarro, esta diferencia sustancial prueba que “se trató de una consulta partidista, no de coalición”, al contrario de lo que algunos detractores han sostenido.

“Violación de derechos políticos sin precedentes”

Frente a la posibilidad de que el CNE no autorice la participación del actual candidato del Pacto Histórico en la consulta interpartidista, Pizarro advirtió que, en ese caso, “estaríamos ante una violación de derechos políticos sin precedentes en la historia del país”. La congresista considera que impedirle participar vulneraría los derechos de miles de ciudadanos que votaron por un proceso democrático “anunciado y explicado al país desde 2024”.



La senadora también aclaró que el tarjetón de la jornada de octubre incluía una pregunta precisa para escoger un precandidato con miras a la consulta de marzo. “Radicamos una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para aclarar el propósito de la consulta, pero nunca fue respondida”, explicó; agregó que el Pacto actuó de acuerdo con las garantías democráticas dispuestas por las autoridades electorales.



Un frente amplio progresista

Más allá de las disputas jurídicas, Pizarro insistió en el carácter estratégico y unitario del proyecto político que representa. Recordó que el Frente por la Vida, que agrupa a Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda, busca consolidar un bloque democrático alternativo que enfrente a los sectores más conservadores del país. “Estamos construyendo una alternativa sólida, democrática y progresista para Colombia, y lo hacemos con plena convicción”, subrayó.

Consultada sobre un posible triunfo de Roy Barreras en la consulta de marzo, la jefa de campaña descartó cualquier temor político: “Estamos seguros de que no perderíamos con Roy”. Para Pizarro, la participación del bloque del Pacto Histórico en la contienda es una oportunidad de fortalecer el movimiento y de reafirmar el compromiso con la unidad del campo progresista colombiano.

Transparencia y continuidad del proceso

La senadora reiteró que el Pacto Histórico ha actuado con apego a las normas desde su conformación en 2022, cuando contribuyó a la elección del presidente Gustavo Petro. “No nos coaligamos para sobrevivir políticamente, sino para conformar una fuerza sólida que contribuya a la cultura democrática del país”, afirmó.

Según Pizarro, la decisión del CNE sobre la habilitación de Cepeda queda “en manos de opositores políticos”, aunque confía en que prevalezcan los argumentos legales. “Esperamos que la decisión sea jurídica y no política”, expresó, señalando que la institucionalidad electoral debe garantizar los derechos de participación ciudadana y evitar interpretaciones partidistas.

Una decisión definitiva en el horizonte

A poco más de un mes de la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, el fallo del CNE se convertirá en un punto de inflexión para la izquierda colombiana. De confirmarse la ponencia, Iván Cepeda quedaría habilitado para competir en igualdad de condiciones contra figuras como Roy Barreras y Juan Fernando Cristo. Si se rechaza, el Pacto Histórico deberá definir si mantiene su ruta independiente hacia la primera vuelta presidencial.

Mientras tanto, Pizarro insiste en mantener la movilización política. “Cada plaza que visitamos está llena, la gente nos acompaña con entusiasmo y cree en este proyecto”, concluyó en la entrevista.

