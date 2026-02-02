En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Estamos seguros de que Iván Cepeda no perdería consulta con Roy Barreras, dice María José Pizarro

Estamos seguros de que Iván Cepeda no perdería consulta con Roy Barreras, dice María José Pizarro

La senadora y jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda ratifica que el Pacto Histórico actuó conforme a la ley y confía en la fortaleza del bloque progresista rumbo a la consulta del 8 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad