Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Política  / Esta es la ponencia de magistrados del CNE para la participación de Iván Cepeda en la consulta

Esta es la ponencia de magistrados del CNE para la participación de Iván Cepeda en la consulta

En el documento, los magistrados sostienen que la consulta del 26 de octubre de 2025 fue de carácter partidista del Polo Democrático Alternativo y que su participación como precandidato del Pacto Histórico no constituye doble militancia ni genera doble gasto público.

