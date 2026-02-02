Esta es la ponencia de magistrados del CNE para la participación de Iván Cepeda en la consulta

Esta es la ponencia presentada por los magistrados del CNE Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, que pide permitir la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo.

En el documento, los magistrados sostienen que la consulta del 26 de octubre de 2025 fue de carácter partidista del Polo Democrático Alternativo y que su participación como precandidato del Pacto Histórico no constituye doble militancia ni genera doble gasto público.

Ponencia Foto: Suministrada

La ponencia fue radicada en la noche del domingo 1 de febrero y solicita permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo. La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, y será discutida este lunes a las 8:00 de la mañana, donde se evaluará una decisión sobre la controversia que rodea la precandidatura de Cepeda.



La noticia se conoce luego de una carta enviada por el Pacto Histórico este lunes 26 de enero a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidente, el magistrado Cristian Quiroz, al sostener que no existe ningún impedimento legal para que Cepeda compita en la consulta. La coalición argumentó que su participación hace parte de una estrategia transparente orientada a consolidar una candidatura única a la Presidencia de la República.

“De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar una premisa clara e inequívoca: la voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, se lee en el documento.