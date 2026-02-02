Fiscalía llamará a juicio a exembajador Daniel Garcés por violencia intrafamiliar y fraude procesal

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación y anunció el llamado a juicio contra Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

De acuerdo con la investigación, Garcés Carabalí habría ejercido un ciclo sostenido de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja entre los años 2011 y 2021. Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas agresiones fueron reiteradas y persistentes, al punto de que la mujer decidió separarse. Sin embargo, la ruptura no habría significado el fin de los ataques, pues, conforme al expediente, las intimidaciones y presiones habrían continuado incluso después de terminada la relación.

Uno de los ejes centrales del caso está relacionado con las actuaciones que el exdiplomático habría desplegado tras conocer que la mujer inició una nueva relación sentimental. Según la Fiscalía, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y a pruebas de dudosa procedencia para instaurar acciones legales ante una comisaría de familia y un juzgado de familia en Bogotá. El objetivo de estas actuaciones habría sido obtener la custodia de los hijos menores, bajo el argumento de que eran víctimas de maltrato por parte de su madre.

Embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí. Foto: X @DanielGarcesC1

Estas decisiones judiciales, basadas en los elementos presentados por el entonces embajador, derivaron en que la mujer no pudiera ver ni compartir con sus hijos durante un periodo prolongado, afectando de manera directa el ejercicio de sus derechos como madre. La Fiscalía sostiene que esta situación fue aprovechada por Garcés Carabalí, quien trasladó a los menores de edad a Ghana, donde se desempeñaba como embajador, y los mantuvo alejados de su madre.



El proceso penal contra el exembajador no es el único frente abierto. Según la representación de las víctimas, a cargo del abogado Felipe Alzate, actualmente existen varias líneas de investigación en curso. Una de ellas se enfoca en la actuación de dos testigos que inicialmente declararon en el proceso y que posteriormente habrían cambiado su versión de los hechos. Este aspecto es objeto de indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ante la posible comisión del delito de falso testimonio.

De manera paralela, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta actuaciones relacionadas con el rol del abogado Miguel Ángel del Río, quien ejerce la defensa de Garcés Carabalí. Estas actuaciones buscan establecer si, en el marco del proceso, se incurrió en faltas disciplinarias vinculadas al ejercicio profesional.