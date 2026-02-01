Petro anticipa decisión del CNE sobre Iván Cepeda en la consulta: “golpe a la democracia”

Antes de su viaje a Washington, el presidente Gustavo Petro está trinando sobre las elecciones de este año y también sobre la expectativa en Colombia por la decisión que tomará el Consejo Nacional Electoral sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, el 8 de marzo. De ser aceptado, podría sumarse a Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. El presidente parece anticiparse a que le nieguen dicha participación y por eso escribió:

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones, de manera libre y garantizada”.

Los entes de control pidieron a los magistrados que se pronuncien sobre la vinculación de Cepeda en esta consulta, y el problema radica en que el 26 de octubre del año pasado él participó en otra consulta y quedó como el ganador en la contienda con Carolina Corcho, exministra de Salud, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien renunció a esa aspiración fuera de los tiempos y, por ello, sus votos fueron contados.

En medio del debate jurídico, el mandatario llegará a Washington esta noche para su visita oficial a la Casa Blanca, en su primer cara a cara con Donald Trump. Viene acompañado de los ministros de Defensa, el comisionado de Paz, la canciller y otros altos funcionarios, y comenzará su agenda mañana con encuentros con la comunidad colombiana.