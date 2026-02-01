En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro anticipa decisión del CNE sobre Iván Cepeda en la consulta: “golpe a la democracia”

Petro anticipa decisión del CNE sobre Iván Cepeda en la consulta: “golpe a la democracia”

El mandatario llegará a Washington esta noche para su visita oficial a la Casa Blanca, en su primer cara a cara con Donald Trump.

Publicidad

Publicidad

Publicidad