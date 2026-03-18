Casi 2.000 personas y 200 organizaciones en Antioquia apoyan a Iván Cepeda: "Es un símbolo de ética"

Cientos de personas y organizaciones salieron en defensa de Iván Cepeda luego de que fuera declarado como persona no grata en Antioquia. Las palabras del candidato presidencial contra el departamento sigue generando polémica

Iván Cepeda es por estos días uno de los nombres más mencionados en Antioquia luego de que la Asamblea Departamental decidiera declararlo persona no grata debido a las palabras que había dedicado en contra de la región, tras señalarla de la cuna de varios fenómenos delictivos que han atormentado al país.

Lo que expresaron desde la Asamblea de Antioquia es que se tomó la decisión, “en razón de sus expresiones generalizantes que, a juicio de esta corporación, estigmatizan de manera injusta al departamento y a sus habitantes”.

"Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos", fueron las palabras del candidato presidencial.



Sin embargo, la situación no quedó allí, ya que se conoció un documento en donde 1.920 personas y 195 organizaciones declaran a Iván Cepeda como una persona grata pues, “para las víctimas, estas no son etiquetas, sino realidades dolorosas y bien documentadas por la justicia y la verdad histórica. Negar esta realidad no protege el 'buen nombre' del departamento, sino que invisibiliza a las miles de víctimas”.

Lo que se señala dentro del comunicado es que el candidato presidencial del Pacto Histórico, “es un símbolo de ética y compromiso. No permitiremos que se utilicen las instituciones para censurar el debate democrático ni para ocultar la verdad que el país necesita para sanar”.

Por último, hay que mencionar que Iván Cepeda tendrá un evento oficial el próximo 28 de marzo en la ciudad de Medellín, mismo que será apoyado por las 1.920 personas y las 195 organizaciones que esperan conocer el lugar donde se hará uno de los eventos previos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.