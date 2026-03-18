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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Casi 2.000 personas y 200 organizaciones en Antioquia apoyan a Iván Cepeda: "Es un símbolo de ética"

Casi 2.000 personas y 200 organizaciones en Antioquia apoyan a Iván Cepeda: "Es un símbolo de ética"

El candidato presidencial Iván Cepeda tendrá un evento oficial el próximo 28 de marzo en la ciudad de Medellín, después de ser declarado "persona no grata" por la Asamblea de Antioquia.

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