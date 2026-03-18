Revelan los dos artistas que cantarán la canción oficial del Mundial 2026: uno es latino

A menos de 90 días para que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se comienzan a terminar de ultimar detalles de todo lo que rodea esta fiesta internacional, entre eso, la canción oficial del torneo que suele ser de las cosas más importantes, pues varias han quedado inmortalizadas para la historia.

Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: AFP.

Estos son los artistas de la canción del Mundial 2026

A través de su cuenta de X, FIFA confirmó al mexicano Carin León y al rapero estadounidense Jelly Roll como las voces oficiales de la Copa del Mundo. La canción llevará como nombre “Lighter” y será estrenada el próximo 20 de marzo de 2026.

Carin León y Jelly Roll tendrán en sus manos una tares importante, pues la banda sonora del Mundial suele ser de lo más importante del torneo debido a que queda inmortalizada por toda la historia del torneo.

Carin León y Jelly Roll // Fotos: AFP

“Poder colaborar con alguien como @jellyroll615 y hacerlo para el evento deportivo más grande en el mundo es algo que me llena de orgullo. Estoy muy agradecido por la oportunidad en ser parte de la primera canción del álbum de @fifaworldcup que podrán escuchar este viernes. Ya la pueden pre guarda”, expresó Carin León.



De hecho, hace poco el oriundo de Hermosillo tuvo su La Cura Fest en donde tuvo más de 70.000 asistentes. Matisse, Gabito Ballesteros, Kakalo, Grupo Frontera, Bolela, así como Kany García, Alejandro Sanz, Silvestre Dangond, Remmi Valenzuela, Los Honorables, Alex Ramirez (De Sus Profetas), Chente (Alegres de la Sierra), Luis Mexia, Pantera De La Firma, Bobby Pulido y Xavi estuvieron presentes.



Así suena la canción del Mundial 2026

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio cuando México enfrente a Sudáfrica en el estadio Azteca. Duelo que se encuentra programado para las 2:00 de la tarde (hora colombiana). Mientras que el debut de la Selección Colombia será hasta el 17 del mismo mes ante Uzbekistán.