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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Revelan los dos artistas que cantarán la canción oficial del Mundial 2026: uno es latino

Revelan los dos artistas que cantarán la canción oficial del Mundial 2026: uno es latino

A tan solo tres meses del inicio del Mundial 2026, FIFA dio un adelanto de lo que será la canción oficial y en donde apareció un cantante latino.

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