Hinchas tendrán nueva alternativa para ver los partidos del Mundial de manera gratuita

Un acuerdo inédito entre la FIFA y la plataforma de video permitirá a los medios que tengan los derechos oficiales publicar imágenes y minuto de partidos en directo del Mundial 2026; además, podrán hacer resúmenes e imágenes tras bambalinas.



Un acuerdo sin precedentes:

A menos de tres meses del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA anunció una buena noticia: un acuerdo con YouTube. La plataforma de video será uno de los epicentros de difusión de la Copa del Mundo.

Los medios que tienen los permisos oficiales estarán autorizados a publicar resúmenes, imágenes en bastidores y, además, difundir en directo algunos minutos de los encuentros. Incluso, algunos partidos podrán ser retransmitidos.

“La FIFA está contenta de acoger a YouTube como la plataforma preferencial de la Copa del Mundo FIFA 2026. Este acuerdo ofrece la mejor vitrina posible del contenido exclusivo producido por la FIFA y también ofrece una oportunidad sin precedentes para los socios y los medios de comunicación y difusores de contenido. Será algo nunca antes visto para los hinchas del mundo entero”. Esto dijo el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

Revelan fechas en que la Copa del Mundo visitará Colombia // Foto: creada con ChatGPT / AFP.

Un acuerdo enfocado en las nuevas audiencias:

Esta alianza permitirá que los titulares de los derechos audiovisuales puedan, incluso, transmitir los primeros diez minutos de los partidos. Esta alianza, se produce, según el comunicado publicado por la FIFA, para facilitar el acceso a nuevas audiencias. Así mismo, la FIFA también compartirá parte de sus archivos de la Copa del mundo en Youtube. Esto incluye partidos de emisiones pasadas y momentos destacados de otros mundiales.