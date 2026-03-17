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Blu Radio  / Deportes  / Hinchas tendrán nueva alternativa para ver los partidos del Mundial de manera gratuita

Hinchas tendrán nueva alternativa para ver los partidos del Mundial de manera gratuita

La FIFA anunció un acuerdo histórico que permitirá a medios con derechos oficiales transmitir minutos de partidos, publicar resúmenes y ofrecer contenido del Mundial.

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