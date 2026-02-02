Diosdado Cabello dice que 895 personas han sido excarceladas desde noviembre en Venezuela

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que 895 personas han sido excarceladas desde noviembre pasado en el país, un proceso que, reiteró, inició el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.

"895 personas han salido entre noviembre y este mes. Eso lo inició el presidente Nicolás Maduro", afirmó Cabello en una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal VTV.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas sin precisar la cantidad ni las condiciones de esta medida. Antes, el Gobierno había informado de unas 187 excarcelaciones por Navidad y Año Nuevo, pero ONG aseguraron que lograron verificar cerca de la mitad.

El domingo, la ONG Foro Penal indicó que desde el 8 de enero 344 presos políticos han sido excarcelados, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma de la Unidad Democrática, cifró en 349 los liberados desde esa fecha hasta este lunes.



Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como dijo recientemente a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

Familiares de presos políticos y ONG defensoras de derechos humanos también reclaman una lista que permita conocer quiénes son los beneficiados.

Foro Penal informó este lunes que registra un total de 687 presos políticos en Venezuela: 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta este 2 de febrero.

Por su parte, el Ejecutivo de Venezuela asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".