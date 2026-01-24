Sale a la luz supuesta llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

La captura de Nicolás Maduro se produjo en el marco de la denominada Operación Absolute Resolve, una misión ejecutada por las fuerzas militares de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026. El operativo incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves, entre ellas cazas F-22 y bombarderos B-2, y tuvo como objetivo principal la residencia del mandatario en Caracas.

Según lo informado por Donald Trump, unidades tácticas ingresaron al lugar y lograron la aprehensión de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a las 2:01 a.m., hora local. La operación, coordinada por agencias como la CIA, la NSA y la DEA, permitió la extracción de ambos hacia el buque USS Iwo Jima, luego de la neutralización del sistema de defensa aérea venezolano.

Tras su salida de Venezuela, Maduro fue trasladado a Estados Unidos y permanece recluido en una prisión de Brooklyn, Nueva York. El 5 de enero, el exmandatario compareció ante la Corte Federal de Manhattan, donde llegó bajo un estricto esquema de seguridad y asistido por traductores. Durante la audiencia, en la que se le imputaron cargos por conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, se declaró inocente y aseguró ante el juez ser un “prisionero de guerra”, reiterando que se considera el presidente legítimo de Venezuela.

Simultaneamente, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, afirmando que el país mantiene su soberanía frente a presiones externas. Rodríguez ha calificado a Maduro como un “rehén” de Washington y ha insistido en que el mando ejecutivo sigue en Caracas, pese a las controversias y declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la titularidad del poder.



Hace unas horas, Venezuela reveló una supuesta llamada de Delcy minutos después de la captura de Maduro. "En los escenarios que nos habíamos planteado de que podía darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea púrpura de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar. De atacar y bombardear una ciudad de un país latinoamericano, eso no estaba en nuestra historia (...) Una confrontación ademas tan desigual, hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear", se escucha a la mujer.

"Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, o nos iban a matar. Nos habían dicho que lo habían asesinado (...) Nosotros dijimos, estamos listos para correr la mima suerte", aseguró la mujer en la presunta llamada.

Aquí el momento en el que Delcy Rodríguez le confiesa a su gente que "EEUU nos dió a Jorge, Diosdado y a mí, 15 minutos para responder si cooperaríamos (tras capturar a Maduro) o nos matarían".



Después dice que su único objetivo es preservar el poder. pic.twitter.com/LaE2ySxGOk — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 23, 2026

Mientras Maduro permanece a la espera de una nueva audiencia, programada para el 17 de marzo, Rodríguez continúa al frente del gobierno venezolano.