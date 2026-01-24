En vivo
Sale a la luz supuesta llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Venezuela reveló una supuesta llamada de Delcy Rodríguez minutos después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en Venezuela, donde revela detalles clave del operativo.

