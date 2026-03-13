El certificado de votación le da ventaja si aplica a un empleo público: así puede subirlo a SIMO

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Las primeras votaciones electorales de 2026 se llevaron a cabo el pasado 8 de marzo. Los ciudadanos eligieron al nuevo Congreso y a los ganadores de las consultas interpartidistas que irán a la primera vuelta presidencial en mayo.
En ese sentido, a las millones de personas que votaron ese día, les fue entregado un certificado por parte de los jurados. Dicho documento cuenta con información básica del votante y conservarlo tiene sus beneficios.
Según la página de la Registraduría Nacional, aquellos que ejercieron su derecho al voto cuentan con las siguientes ventajas:
Además de eso, existe otro beneficio y tiene que ver con una ventaja si la persona aplica a un empleo público o con instituciones privadas de educación superior: “Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior”, indica la Registraduría en su página web.
Al momento de aplicar a un empleo público la entidad encargada de llevar el proceso es la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y la plataforma dispuesta para ello es el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).
Para obtener el beneficio de la prelación las personas deben subir su certificado de votación a la interfaz; este es el paso a paso:
Es importante recordar que este beneficio está contemplado en la Ley 403 de 1997, que establece incentivos para los ciudadanos que ejercen su derecho al voto y que al momento de aplicar a un empleo público no da puntos adicionales, pero sí sirve para desempatar.