El certificado de votación le da ventaja si aplica a un empleo público: así puede subirlo a SIMO

Las primeras votaciones electorales de 2026 se llevaron a cabo el pasado 8 de marzo. Los ciudadanos eligieron al nuevo Congreso y a los ganadores de las consultas interpartidistas que irán a la primera vuelta presidencial en mayo.

En ese sentido, a las millones de personas que votaron ese día, les fue entregado un certificado por parte de los jurados. Dicho documento cuenta con información básica del votante y conservarlo tiene sus beneficios.

Beneficios por votar en las elecciones

Según la página de la Registraduría Nacional, aquellos que ejercieron su derecho al voto cuentan con las siguientes ventajas:



Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula.

Rebaja de un mes en el tiempo del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

Rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones establecidas en un concurso abierto.

Descuento del 10 % del valor a cancelar por concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado judicial, en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar.

Votaciones. AFP.

Además de eso, existe otro beneficio y tiene que ver con una ventaja si la persona aplica a un empleo público o con instituciones privadas de educación superior: “Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior”, indica la Registraduría en su página web.



¿Cómo subir el certificado de votación a SIMO?

Al momento de aplicar a un empleo público la entidad encargada de llevar el proceso es la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y la plataforma dispuesta para ello es el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).



Para obtener el beneficio de la prelación las personas deben subir su certificado de votación a la interfaz; este es el paso a paso:

Ingresar al sitio web de SIMO.

Iniciar sesión (para esto debe existir una cuenta, si n o hay que registrarse).

Una vez dentro de la plataforma, buscar la opción de certificado electoral

Subir el archivo al sistema en formato PDF.

Guardar los cambios y verificar que el archivo quede visible.

Es importante recordar que este beneficio está contemplado en la Ley 403 de 1997, que establece incentivos para los ciudadanos que ejercen su derecho al voto y que al momento de aplicar a un empleo público no da puntos adicionales, pero sí sirve para desempatar.

