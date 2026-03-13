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Blu Radio  / Nación  / El certificado de votación le da ventaja si aplica a un empleo público: así puede subirlo a SIMO

El certificado de votación le da ventaja si aplica a un empleo público: así puede subirlo a SIMO

A las personas que votaron el 8 de marzo les fue entregado un certificado por parte de los jurados y conservar el documento tiene beneficios, entre ellos la prelación de conseguir un empleo en el sector público.

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¿Cómo subir el certificado de votación a SIMO?
Foto: Politécnico Colombiano, Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 13 de mar, 2026

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