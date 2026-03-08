En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Este es el plazo máximo que tiene para pedir el medio día compensatorio por votar en las elecciones

Este es el plazo máximo que tiene para pedir el medio día compensatorio por votar en las elecciones

El certificado de votación tiene un valor importante, pues aquellos que ejercieron su derecho pueden reclamar medio día remunerado, pero ojo, hay un plazo límite para solicitarlo.

medio día compensatorio.jpg
Plazo máximo que tiene para pedir el medio día compensatorio por votar.
Foto: Registraduría Nacional, archivo Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad