Este es el plazo máximo que tiene para pedir el medio día compensatorio por votar en las elecciones

Más de 40 millones de personas estaban habilitadas para votar este 8 de marzo en las elecciones del Congreso de la República 2026. Durante la jornada laboral, también se eligieron a los candidatos a la presidencia de las consultas interpartidistas.

Los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, recibieron por parte de los jurados un certificado de votación, el cual cuenta con datos básicos que identifican a la persona como nombre y cédula.

Lo que algunos no saben, es que este documento tiene un valor importante, pues aquellos que votaron tienen beneficios adicionales y medio día compensatorio completamente remunerado, pero ojo, hay un plazo límite para solicitarlo.



Beneficios por votar en las elecciones

De acuerdo con el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional, los votantes cuentan con estos beneficios:

Votación - referencia // Foto: AFP

Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula.

Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

Rebaja de un mes en el tiempo del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

Rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones establecidas en un concurso abierto.

Descuento del 10 % del valor a cancelar por concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado judicial, en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar.

Plazo máximo que tiene para pedir el medio día remunerado por votar

Además de los anteriores beneficios, los votantes cuentan con medio día compensatorio completamente remunerado y los jurados con un día y medio. No obstante, para solicitar el medio día, los ciudadanos deben acordarlo con su empleador durante los próximos 30 días después de las elecciones.



Por su parte, los que fueron jurados de votación tienen hasta 45 días después de las votaciones para reclamarlo.

El empleador no puede negarse a dar estos descansos, tampoco está permitido que pida reposición de tiempo ni descuentos en la nómina.