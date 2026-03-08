En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Resultados Elecciones Senado de la República 2026

Resultados Elecciones Senado de la República 2026

El Senado tiene 103 curules en total, pero una de ellas será asignada posteriormente al candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad