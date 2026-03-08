Estos son los beneficios que tiene por votar a las elecciones de este 8 de marzo

Publicidad
Este domingo 8 de marzo avanza la jornada de votaciones en Colombia, donde cerca de 40 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. En esta jornada se elegirán 102 senadores y 182 representantes a la Cámara, y además se votará por las consultas interpartidistas.
Tenga en cuenta que, a través de las consultas interpartidistas, se elegirán a los candidatos que participarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo de 2026.
Una de las grandes interrogantes de cientos de personas que quieren ejercer su derecho al voto, pero tienen algunas obligaciones, es el horario de cierre de las mesas de votación. Por eso, la Registraduría confirmó que las mesas se cierran a las 4:00 de la tarde en punto.
En Bogotá hay 1.083 puestos y 18.156 mesas de votación habilitados, por lo que puede acercarse al punto más cercano para ejercer su derecho al voto.
Entre los beneficios de haber votado este 8 de marzo por el Congreso y en las consultas en Colombia están:
Tenga en cuenta que por ejercer su derecho al voto tiene medio día de descanso compensatorio remunerado, equivalente al tiempo que usó para sufragar.
La Registraduría confirmó que no se permite votar con documentos como pase, licencia, libreta militar, entre otros. Únicamente puede votar con la cédula de ciudadanía en sus tres versiones: