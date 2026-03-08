Estos son los beneficios que tiene por votar a las elecciones de este 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo avanza la jornada de votaciones en Colombia, donde cerca de 40 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. En esta jornada se elegirán 102 senadores y 182 representantes a la Cámara, y además se votará por las consultas interpartidistas.

Tenga en cuenta que, a través de las consultas interpartidistas, se elegirán a los candidatos que participarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo de 2026.

Persona ejerciendo su derecho al voto. Foto: Registraduría Nacional.

¿Hasta qué hora puede votar este domingo 8 de marzo?

Una de las grandes interrogantes de cientos de personas que quieren ejercer su derecho al voto, pero tienen algunas obligaciones, es el horario de cierre de las mesas de votación. Por eso, la Registraduría confirmó que las mesas se cierran a las 4:00 de la tarde en punto.

En Bogotá hay 1.083 puestos y 18.156 mesas de votación habilitados, por lo que puede acercarse al punto más cercano para ejercer su derecho al voto.



¿Cuáles son los beneficios de votar este 8 de marzo?

Entre los beneficios de haber votado este 8 de marzo por el Congreso y en las consultas en Colombia están:



Tendrá un descuento del 10 % en el valor de la expedición de su pasaporte durante los siguientes cuatro años, una única vez.

durante los siguientes cuatro años, una única vez. Tendrá prioridad en caso de empate en resultados de exámenes para acceder a una universidad pública.

Podrá tener reducción de un mes en el tiempo de prestación de su servicio militar obligatorio.

Beneficios en becas y subsidios .

. Aquellos estudiantes de universidades públicas tendrán un descuento del 10 % en el valor de su matrícula.

Además, tendrá el mismo valor de descuento en la expedición de su libreta militar, ya sea por primera vez o en duplicados de la cédula de ciudadanía.

Tenga en cuenta que por ejercer su derecho al voto tiene medio día de descanso compensatorio remunerado, equivalente al tiempo que usó para sufragar.



¿Con qué documentos está permitido votar en Colombia en 2026?

La Registraduría confirmó que no se permite votar con documentos como pase, licencia, libreta militar, entre otros. Únicamente puede votar con la cédula de ciudadanía en sus tres versiones:

