¿Dónde ver EN VIVO los resultados de las elecciones HOY 8 de marzo?

A partir de las 4:00 de la tarde de este domingo, 8 de marzo, se conocerán las 102 curules para Senado, 182 en Cámaras y los candidatos para la primera vuelta presidencial que eligieron millones de colombianos en esta primera jornada electoral del 2026.



¿Dónde ver EN VIVO los resultados de las elecciones HOY?

El equipo de Mañanas Blu, encabeza de Néstor Lorenzo, tendrá todo el seguimiento de los resultados de elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales, esto a través del siguiente link:

El equipo de Mañanas Blu estará encargado de la actualización de todos los boletines de esta jornada electoral, los cuales se irán emitiendo desde la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De las consultas presidenciales saldrán tres elegidos de las tres disponibles, al igual que las curules por regiones y los elegidos para ocupar una silla en el Congreso de la República en el periodo del 2026-2030.



Una jornada tranquila de elecciones HOY 8 de marzo

Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas a la Presidencia de Colombia superaron este domingo su ecuador sin hechos graves que afecten las votaciones y con una alta participación ciudadana, confirmaron las autoridades.

"El balance del PMU (puesto de mando unificado) es de tranquilidad: la jornada electoral avanza sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos en los puestos de votación", expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rueda de prensa.



Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.