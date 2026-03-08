Ganadores de las consultas: los candidatos que ahora disputarán la primera vuelta presidencial 2026

Este domingo se llevó a cabo una nueva jornada electoral en Colombia, con el fin de elegir a los senadores y representantes a la Cámara, que ocuparán el Congreso de la República los próximos años.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., autoridades, funcionarios de la Registraduría Nacional y jurados de votación estuvieron pendientes de la llegada de los más de 40 millones de ciudadanos habilitados para votar este 8 de marzo.

Además de los comicios del Congreso, las personas también eligieron a los candidatos a la primera vuelta presidencial por medio de tres consultas:

La Gran Consulta por Colombia, conformada por un conjunto muy variado de precandidatos:



Paloma Valencia – Centro Democrático

Vicky Dávila – Movimiento Valientes

Enrique Peñalosa – Verde Oxígeno

David Luna- Si Hay un Camino

Juan Daniel Oviedo- Firme por Oviedo

Juan Manuel Galán- Nuevo liberalismo

Aníbal Gaviria- La Fuerza de las Regiones

Juan Carlos Pinzón – Verde Oxígeno

Mauricio Cárdenas- Avanza Colombia

El Frente por la Vida, conformado en su gran mayoría por precandidatos de izquierda:



Héctor Pineda Salazar – La Fuerza

Edison Lucio Torres- Partido del Trabajo de Colombia

Roy Barreras- La Fuerza de la Paz

Martha Bernal- La Fuerza

Daniel Quintero – AICO

La Consulta de las Soluciones, conformada por solo dos precandidatos:



Claudia López- Imparables

Leonardo Huerta- Colombia, Una Nueva Historia

¿Quiénes fueron los ganadores de las consultas interpartidistas?

De la lista anterior, estas fueron las personas que obtuvieron mayor número de votaciones durante la jornada electoral y se convirtieron en candidatos presidenciales para disputar la primera vuelta el 31 de mayo de 2026:



La Gran Consulta por Colombia:



El Frente por la Vida:



La Consulta de las Soluciones:

(Esta información será actualizada conforme salgan los resultados por parte de la Registraduría)



Estos candidatos ahora tendrán que enfrentar a Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, quienes decidieron asegurar su cupo para ir directamente a los comicios de la primera vuelta presidencial. De allí, saldrán solo dos candidatos que se enfrentarán nuevamente el 21 de junio de este año.

