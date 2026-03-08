Ganadores de las consultas: los candidatos que ahora disputarán la primera vuelta presidencial 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo se llevó a cabo una nueva jornada electoral en Colombia, con el fin de elegir a los senadores y representantes a la Cámara, que ocuparán el Congreso de la República los próximos años.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., autoridades, funcionarios de la Registraduría Nacional y jurados de votación estuvieron pendientes de la llegada de los más de 40 millones de ciudadanos habilitados para votar este 8 de marzo.
Además de los comicios del Congreso, las personas también eligieron a los candidatos a la primera vuelta presidencial por medio de tres consultas:
La Gran Consulta por Colombia, conformada por un conjunto muy variado de precandidatos:
El Frente por la Vida, conformado en su gran mayoría por precandidatos de izquierda:
La Consulta de las Soluciones, conformada por solo dos precandidatos:
De la lista anterior, estas fueron las personas que obtuvieron mayor número de votaciones durante la jornada electoral y se convirtieron en candidatos presidenciales para disputar la primera vuelta el 31 de mayo de 2026:
(Esta información será actualizada conforme salgan los resultados por parte de la Registraduría)
Estos candidatos ahora tendrán que enfrentar a Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, quienes decidieron asegurar su cupo para ir directamente a los comicios de la primera vuelta presidencial. De allí, saldrán solo dos candidatos que se enfrentarán nuevamente el 21 de junio de este año.