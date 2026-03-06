En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Si voy al Mundial y hay segunda vuelta en Elecciones Presidenciales, ¿puedo votar desde el exterior?

Si voy al Mundial y hay segunda vuelta en Elecciones Presidenciales, ¿puedo votar desde el exterior?

De acuerdo con el funcionario de la Registraduría, la clave está en dónde está inscrita la cédula del ciudadano en el censo electoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad