Si voy al Mundial y hay segunda vuelta en Elecciones Presidenciales, ¿puedo votar desde el exterior?

Con la cercanía de las elecciones en Colombia y el interés de miles de ciudadanos por viajar al exterior —por ejemplo, para asistir al Mundial de 2026— surge una duda frecuente: ¿qué pasa con el derecho al voto si una persona se encuentra fuera del país el día de las elecciones? ¿Es posible votar desde el exterior en una eventual segunda vuelta presidencial?

El tema fue abordado por Jaime Hernando Suárez, delegado para Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional, quien explicó en Mañanas Blu 10:30 cómo funciona el sistema electoral colombiano y cuáles son las condiciones para ejercer el voto dentro o fuera del país.



¿Se puede votar desde el exterior si se viaja al Mundial?

De acuerdo con el funcionario de la Registraduría, la clave está en dónde está inscrita la cédula del ciudadano en el censo electoral.

Según explicó Suárez, la ley electoral colombiana establece que cada persona debe votar en el lugar donde aparece registrada en el censo. Esto significa que no se puede decidir votar en el exterior simplemente por estar de viaje.

“El ciudadano vota donde está en el censo electoral”, explicó el delegado de la Registraduría durante la entrevista.



En otras palabras, si una persona tiene su cédula inscrita en Colombia y el día de la votación se encuentra fuera del país —por ejemplo, viajando por turismo o asistiendo al Mundial— no podrá votar en un consulado, porque su lugar de votación sigue siendo el territorio nacional.



¿Se puede cambiar el lugar de votación para hacerlo en el exterior?

El delegado electoral explicó que la inscripción de cédulas existe precisamente para que los ciudadanos actualicen su lugar de votación cuando cambian de residencia.

“La inscripción de cédulas está prevista legalmente para los ciudadanos que cambian de lugar de residencia”, señaló Suárez.

Esto quiere decir que solo quienes realmente viven en el exterior pueden inscribir su cédula en un consulado para votar desde otro país. El proceso no está diseñado para quienes estarán fuera de Colombia de forma temporal.

Publicidad

Por esta razón, inscribir la cédula en el exterior únicamente para votar durante un viaje podría no corresponder con el objetivo de la norma.



Fechas para inscribir la cédula para elecciones presidenciales

Durante la entrevista también se recordó que el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales tiene un plazo definido.

Según explicó el delegado de la Registraduría, los ciudadanos pueden realizar este trámite hasta el 31 de marzo, acercándose a puntos habilitados o registradurías en todo el país.

Además, en el caso de colombianos que viven en el exterior, existe la posibilidad de realizar la inscripción a través del teléfono celular, utilizando un sistema de reconocimiento facial.

Publicidad

Este mecanismo permite verificar la identidad del ciudadano comparando los rasgos del rostro con la fotografía registrada en la base de datos de la Registraduría.



Cómo funciona el voto en el exterior

El funcionario también explicó que la inscripción digital se habilita principalmente para colombianos residentes en otros países debido a las dificultades de desplazamiento hacia los consulados.

En algunos casos, los ciudadanos deben recorrer grandes distancias para votar. “Hay personas que tienen que coger hasta avión para ir a votar, duran 16 horas trasladándose para ir a votar”, explicó Suárez.

Por esa razón, el sistema permite hacer la inscripción de manera remota. Sin embargo, la votación siempre debe realizarse presencialmente en el consulado correspondiente.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: