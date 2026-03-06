Más de un millón de testigos electorales acreditados para las elecciones del 8 de marzo

Durante la instalación de la Misión de Observación Electoral, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el plazo para la inscripción de testigos cerró a la medianoche del día anterior con más de un millón de ciudadanos registrados para hacer seguimiento al proceso en los puestos de votación.

“Quiero contarles que anoche, a las 12 de la noche, teníamos más de un millón de testigos electorales acreditados de todas las agrupaciones políticas, en las más de 123.000 mesas en todo el país”.

A esto se suman 8.444 observadores nacionales y más de 400 observadores internacionales, con presencia en los 32 departamentos y en los 1.104 municipios del país.

“Vamos a tener presencia en todos los 32 departamentos, en los 1.104 municipios. Nuestros tribunales de garantías están abiertos para esta gran misión de observación”, señaló Quiroz.



Frente a esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, donde afirmó que la inscripción de más de un millón de testigos representa “un enorme movimiento ciudadano para cuidar el voto”.

Ademas, reiteró que estos deberán comparar los formularios E-14 publicados por la Registraduría con los resultados observados en cada mesa y solicitar la impugnación en caso de detectar irregularidades.

“Si hay diferencia, de inmediato impugnar la mesa ante los jurados y pasar reporte a los centros ciudadanos y partidistas de recolección de datos. Dejar impugnadas la mesa es obligatorio para el jurado así sea un solo testigo el que lo pida”, subrayó el presidente.

Finalmente, el presidente del CNE reiteró que el proceso del próximo domingo contará con mecanismos de observación, control y verificación para garantizar la transparencia y legitimidad de la jornada electoral para todos los partidos, candidatos y agrupaciones políticas.