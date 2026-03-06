En vivo
Más de un millón de testigos electorales acreditados para las elecciones del 8 de marzo

Más de un millón de testigos electorales de distintas agrupaciones políticas estarán acreditados para vigilar las más de 123.000 mesas de votación que se instalarán en todo el país durante las elecciones de este domingo.

