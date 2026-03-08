Paso a paso para pedir su día compensatorio si fue jurado de votación este domingo 8 de marzo

Los jurados de votación fueron una parte fundamental de la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, en la que 41.287.084 colombianos estaban habilitados para participar en las consultas interpartidistas para elegir a los candidatos que irán a la primera vuelta presidencial, así como a quienes integrarán el Congreso de la República: Senado y Cámara de Representantes.

Según confirmó el Senado de la República en un comunicado, fueron designados más de 862.000 ciudadanos como jurados de votación. “Ser jurado es una responsabilidad clave para garantizar elecciones transparentes en Colombia”, señalaron.

Elecciones en Colombia 2026 // Foto: AFP

¿Cuánto tiempo tienen los jurados de votación para reclamar su día compensatorio?

Aunque ser jurado de votación es una obligación y quienes no cumplan con la citación pueden enfrentar multas de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, quienes cumplen con esta labor tienen derecho a un día completo de descanso compensatorio.

Los jurados de votación que ejercieron su función este domingo 8 de marzo tienen un plazo de 45 días hábiles, según confirmó la Registraduría, para hacer efectivo su día compensatorio.



Voto Foto: pexels

¿Cómo reclamar el día de descanso si fue jurado de votación este 8 de marzo?

Los ciudadanos que trabajen tanto en el sector público como en el sector privado tienen derecho a un día completo de descanso. El paso a paso para solicitarlo es:



Guardar el certificado de votación que recibe cuando ejerce su derecho al voto en el puesto de votación.

que recibe cuando ejerce su derecho al voto en el puesto de votación. Presentar una solicitud formal ante su empresa o entidad, adjuntando copia del documento de identidad y del certificado de votación.

y del certificado de votación. Acordar con su empleador la fecha para tomar el día de descanso dentro del plazo máximo de 45 días después de la jornada electoral.

Beneficios que puede reclamar por votar en las elecciones del 8 de marzo

Además, por haber votado en estas elecciones, los ciudadanos pueden acceder a algunos beneficios:

