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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Los reparos de la Procuraduría a las acusaciones de Petro sobre posible fraude en las elecciones

Los reparos de la Procuraduría a las acusaciones de Petro sobre posible fraude en las elecciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó a una audiencia para que el presidente Petro para que sustente con pruebas los cuestionamientos sobre un posible fraude electoral.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro durante alocución sobre el salario mínimo
Foto: Presidencia de la República
Por: Sergio Barbosa
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Actualizado: 13 de mar, 2026

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