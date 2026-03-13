Los reparos de la Procuraduría a las acusaciones de Petro sobre posible fraude en las elecciones

En la mañana de este viernes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca instaló una audiencia pública y citó a varias personas de la esfera pública en medio de la controversia por las afirmaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre las elecciones de 2026.

Allí, hicieron presencia delegados de la Procuraduría, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, la defensa del presidente Petro, el Dapre y el demandante. Sobre el Ministerio Público, Julian Andrés Fernández, quien es el viceprocurador general de la nación, lanzó dardos al presidente Gustavo Petro en medio de esta diligencia.

“No es una opinión porque la opinión tiene un contenido veritativo, pero al Procurador General (Gregorio Eljach) desde hace una semana se lo viene acusando de mentiroso, pero ayer se lo acusaba de estar orquestando un fraude y de tener una inclinación política frente a algún candidato que no sabemos. Esto no es una mera opinión, esto ya es una afirmación que toca los linderos de las acusaciones penales y disciplinarias”, señaló el viceprocurador.

Incluso, la Procuraduría señala que el presidente de la República podría estar participando en política al hacer aseveraciones sin tener sustento alguno.



“La Procuraduría no responderá eso mediante twitter, lo hará mediante esta audiencia y este despacho y se exhorta, señor magistrado, al presidente que creo que es un deber ciudadano que si tiene alguna situación que le lleve a cuestionar ética disciplinaria o penalmente al señor procurador general de la nación pues acuda a un estado que le está ofreciendo los canales institucionales para que se debata y no estar cuestionando y deslegitimando un proceso y la participación de la procuraduría a través de twitter o a través de medios de comunicación, medios masivos o de redes sociales”, señaló el viceprocurador.