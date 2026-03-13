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Blu Radio  / Mundo  / Detienen a Sebastián Marset, narco fugitivo que se convirtió en el tercero más buscado de la DEA

Detienen a Sebastián Marset, narco fugitivo que se convirtió en el tercero más buscado de la DEA

En Bolivia figuraba como jugador y dueño del equipo Leones del Torno, de la segunda división del país.

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