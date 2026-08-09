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Adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por una tractomula: lo empujaron a la vía

La hipótesis de lo ocurrido apuntaba a que la víctima intentaba cruzar la vía cuando ocurrió el fatal desenlace. Sin embargo, la revisión de cámaras de seguridad cambió por completo esa versión.

Adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado en México.
Adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado en México.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

En cualquier momento, y en el lugar menos esperado, puede ocurrir una tragedia. La inseguridad y los actos de violencia siguen ocasionando escenas que impactan por su crudeza, incluso en espacios públicos donde debería primar la tranquilidad.

Un simple cruce en una acera puede escalar a una situación irreversible, como ocurrió recientemente en México, donde la muerte de un adulto mayor dejó al descubierto un hecho que va más allá de un accidente.

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Adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por una tractomula

El hecho ocurrió el pasado jueves 6 de agosto en Monterrey, Nuevo León. Inicialmente, se reportó que un hombre de la tercera edad había sido atropellado por una tractomula que transportaba bebidas mientras transitaba por la avenida Ruiz Cortines.

En ese momento, la hipótesis apuntaba a que la víctima intentaba cruzar la vía cuando ocurrió el fatal desenlace. Sin embargo, la revisión de cámaras de seguridad cambió por completo esa versión.

En las imágenes se observa a un hombre, vestido con camisa blanca, pantalón corto y una mochila, acercarse al adulto mayor y empujarlo de manera deliberada tras golpearlo con el hombro.

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El impacto provocó que la víctima cayera justo cuando pasaba la tractomula, lo que terminó causando su muerte.

Las grabaciones comenzaron a circular en redes sociales, donde ciudadanos difundieron el video y fotografías del presunto responsable, facilitando su identificación. Fue así como el sábado pasado las autoridades lograron ubicarlo y capturarlo en la calle.

El detenido fue identificado como Héctor Iván, originario de Tamaulipas. De acuerdo con los elementos de investigación, al momento de su detención aún vestía la misma ropa que aparece en los videos, lo que permitió reconocerlo plenamente.

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Además, dentro de su mochila las autoridades encontraron varias dosis de una sustancia que podría corresponder a drogas.

Ahora, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que será la encargada de definir los cargos en su contra y avanzar en el proceso judicial por este hecho que generó indignación entre los habitantes.

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