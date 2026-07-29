Indignación en España por brutal golpiza entre menores que fue grabada y difundida en redes sociales

La difusión de un video en el que varias adolescentes golpean e insultan a otra menor mientras una de ellas graba la agresión ha provocado una ola de indignación en España y abrió una investigación de la Guardia Civil por los hechos ocurridos en el municipio de Moguer, en la provincia de Huelva.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, muestran cómo las presuntas agresoras se turnan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima, mientras otras jóvenes observan, ríen y animan el ataque.

Tras conocer la existencia del video, la Guardia Civil trasladó el caso a la Policía Judicial, que trabaja para identificar a las menores implicadas. Hasta el momento, las autoridades no tienen constancia de una denuncia formal por la agresión.

El caso genera rechazo y preocupación

La violencia reflejada en el video ha desatado una fuerte reacción en la opinión pública, que cuestiona no solo la brutalidad del ataque, sino también el hecho de que fuera grabado y compartido en internet.



Ante la difusión de las imágenes, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) denunció el contenido ante TikTok para solicitar su retirada, al considerar que mantener el video en la plataforma "continúa amplificando el daño causado a la víctima y favorece la difusión de un contenido de extrema violencia".

Madre de una agresora condena el ataque

En medio de la polémica, Lola, madre de una de las adolescentes presuntamente implicadas, habló en el programa Y ahora Sonsoles, donde rechazó el comportamiento de su hija y aseguró que no existe justificación para lo ocurrido.

"Si yo la llego a ver, a mi hija la hago yo arrodillarse para que sienta lo que sintió esa niña en ese momento", afirmó. La mujer explicó que, según la versión que le dio su hija, la víctima habría intimidado anteriormente al grupo de adolescentes. Sin embargo, insistió en que ese antecedente no justifica la agresión y lamentó que la joven no hubiera acudido a ella antes de que ocurrieran los hechos.

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También reveló que pidió disculpas personalmente a la madre de la menor agredida cuando esta acudió a su vivienda tras conocerse el caso.

Piden frenar el acoso contra las familias

La madre aseguró que su hija está arrepentida, pero denunció que ahora enfrenta una campaña de amenazas y hostigamiento a raíz de la viralización del video.

"No justifico lo que ha hecho mi hija, pero que dejen de acosarla y amenazarla. Yo tengo miedo de que mis hijas salgan a la calle. Estamos atemorizados, que pare esto, por favor", expresó entre lágrimas. Mientras avanza la investigación, el caso reavivó el debate en España sobre la violencia entre menores, el impacto de las redes sociales en este tipo de agresiones y las consecuencias de difundir imágenes que involucran a niños y adolescentes.