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La bienvenida de Uribe a Oviedo: "Respetamos a todos, que no haya discriminación"

El expresidente Uribe agregó que para el Centro Democrático no es extraña una coalición como la que se derivó de La Gran Consulta por Colombia, ni que Juan Daniel sea la fórmula de Paloma.

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