La bienvenida de Uribe a Oviedo: "Respetamos a todos, que no haya discriminación"

El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, acompañó en tarima la inscripción de la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para las elecciones del próximo 31 de mayo.

"Queridos ciudadanos, nosotros respetamos a todos los colombianos, creemos profundamente en el respeto a la intimidad, eso no se discute en este partido y la mejor acción afirmativa es que no haya discriminación, ni discriminación para aislar, ni discriminación para vincular, pero tampoco se pueden discutir los derechos de los niños", manifestó el expresidente.



Video del discurso de Uribe

Uribe agregó: "A todas las mamás y papás de Colombia les quiero decir que Paloma y Juan Daniel llevarán siempre las banderas del respeto a la diversidad y del respeto que no se puede discutir a los niños"

El expresidente Uribe agregó que para el Centro Democrático no es extraña una coalición como la que se derivó de la Gran Consulta por Colombia, ni que Juan Daniel sea la fórmula de Paloma.



“Me presento ante ustedes como un gregario de esta coalición. Simplemente soy un pegador de ladrillo. La política hay que hacerla desde el alma", puntualizó Uribe.