Diosdado Cabello amenazó a canal venezolano que transmitió declaraciones de María Corina Machado

Un hecho inusual sacudió este miércoles el panorama mediático y político de Venezuela: un canal de televisión nacional transmitió, por primera vez en muchos años, declaraciones de la líder opositora María Corina Machado. El episodio no solo se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, sino que provocó una reacción pública del ministro y dirigente oficialista Diosdado Cabello, interpretada como una advertencia directa al medio que difundió el mensaje.

La transmisión ocurrió en horas de la tarde, cuando el canal privado Venevisión emitió un avance informativo con fragmentos de las declaraciones que Machado ofreció tras una reunión en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En el breve video, la dirigente opositora aseguró que, aunque no se encuentra físicamente en Venezuela, su “corazón está con el país” y afirmó que “muy pronto” regresará para continuar la lucha política.

Lo que en otros países sería una práctica informativa habitual, en Venezuela se transformó en un acontecimiento excepcional. Desde hace más de una década, la presencia de figuras opositoras en la televisión abierta ha sido prácticamente inexistente, producto de un clima de censura y autocensura. Por eso, la aparición de Machado generó sorpresa y debate en redes sociales.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. En su programa televisivo transmitido por el canal del Estado, Diosdado Cabello se refirió tanto a María Corina Machado como a Venevisión, mencionando explícitamente al medio y lanzando un mensaje que fue leído como un llamado de atención. “Escúchame, Venevisión”, dijo Cabello en tono desafiante, al tiempo que descalificó a la dirigente opositora y sugirió que su figura “se diluye” sin exposición mediática.



🇻🇪🇺🇸 | Después de años de (auto)censura, el canal Venevisión hizo un avance informativo para transmitir las declaraciones de María Corina Machado tras su reunión con Marco Rubio.



Acto seguido, Diosdado Cabello amenazó al canal por atreverse a romper esa censura. pic.twitter.com/yMsRPNAKox — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 29, 2026

El pronunciamiento del ministro avivó aún más la polémica y reforzó la percepción de presión sobre los medios de comunicación que aún operan en el país. Venevisión, fundado en 1961 por Diego Cisneros y actualmente dirigido por Adriana Cisneros, es uno de los pocos canales privados de alcance nacional que permanecen al aire desde el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007.

Desde, al menos, las elecciones presidenciales de 2012, cuando Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles, la oposición fue desapareciendo progresivamente de la televisión venezolana, y figuras como María Corina Machado dejaron de tener cualquier espacio en los noticieros nacionales.

Publicidad

La advertencia pública de Diosdado Cabello, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión, la censura y el control del discurso político en Venezuela.