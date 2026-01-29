En vivo
Diosdado Cabello amenazó a canal venezolano que transmitió declaraciones de María Corina Machado

La advertencia pública de Cabello volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión, la censura y el control del discurso político en Venezuela.

