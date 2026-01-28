Marco Rubio: "Queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática"

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este miércoles que espera contar "pronto" con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

"Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática", declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esa presencia diplomática permitirá "tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (...) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición", añadió.



Intereses sobre China

Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos en China tras la destitución de un alto general, declaró el secretario de Estado.

"Es un asunto interno de su sistema. Obviamente, no comparten información con nosotros ni hablan con nosotros en detalle sobre este tema, pero sin duda es algo que observamos con interés", dijo Rubio durante su discurso el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.



Confianza en un "buen resultado" para Groenlandia

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos señaló su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto a Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump prometiera negociaciones al respecto.



"Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos", declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Trump convulsionó a la OTAN al amenazar con apoderarse de Groenlandia, un territorio danés autónomo estratégicamente ubicado y rico en minerales.



Irán "más débil que nunca"

El secretario de Estado declaró que la república islámica de Irán se encuentra en su punto más débil de la historia y estimó que las protestas antigubernamentales se reanudarán.

"Ese régimen probablemente esté más débil que nunca, y el problema fundamental al que se enfrenta (...) es que no tiene forma de abordar las principales demandas de los manifestantes, que es el colapso de su economía", declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuando Washington intensifica la presión sobre Teherán.

