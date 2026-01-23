En vivo
Con cambios de gabinete, Diosdado Cabello pide apoyo para Delcy Rodríguez: "Lucha por la patria"

Con cambios de gabinete, Diosdado Cabello pide apoyo para Delcy Rodríguez: "Lucha por la patria"

Afirmó que el chavismo permanece en las calles para manifestar lealtad a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, también capturada por EE. UU., y dijo que la lucha terminará cuando ambos regresen a Venezuela.

