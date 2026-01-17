Diosdado Cabello habría conversado con EE. UU. meses antes de la captura de Maduro

La agencia de noticias Reuters reveló que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos habrían mantenido conversaciones con Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, desde los primeros días de la actual administración del presidente Donald Trump. Estos contactos se habrían prolongado incluso después de la operación para capturar a Nicolás Maduro.

Aunque Cabello se encuentra incluido en la misma acusación por narcotráfico presentada por Estados Unidos, y que sirvió de base para el arresto de Maduro, Reuters señala que cuatro fuentes confirmaron que funcionarios estadounidenses le advirtieron que no utilizara los organismos de seguridad ni a militantes del partido chavista bajo su control para atacar a la oposición.

La advertencia incluye a los servicios de inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas, organismos que, según Reuters, no han registrado mayores afectaciones ni acciones represivas tras la operación del pasado 3 de enero.

Estas comunicaciones serían clave para los esfuerzos de la administración Trump por evitar un escenario de caos en Venezuela. Una de las fuentes citadas por Reuters advirtió que, si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría desestabilizar la situación y poner en riesgo el control del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.



Reuters también indica que en estas conversaciones se habrían abordado las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cabello y las acusaciones en su contra, aunque no está confirmado si se discutió un escenario de gobernanza futura en el país.