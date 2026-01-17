En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Diosdado Cabello habría conversado con EE. UU. meses antes de la captura de Maduro

Diosdado Cabello habría conversado con EE. UU. meses antes de la captura de Maduro

Los contactos con el ministro del Interior, una de las figuras más poderosas del chavismo, habrían continuado después del 3 de enero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad