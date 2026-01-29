En vivo
Marco Rubio avisa que la transición en Venezuela llevará tiempo y abre la puerta a Machado

El jefe de la diplomacia estadounidense compareció ante el Senado para detallar los planes del Gobierno con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero y, posteriormente, recibió a la premio Nobel de la Paz en el Departamento de Estado.

Marco-Rubio-AFP.png
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

