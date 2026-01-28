Revelan dirección postal de Nicolás Maduro y su esposa para enviarles cartas a la cárcel

La embajada de Venezuela en Rusia ha difundido una dirección postal para enviar cartas al depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.

La intención, según lo indicado por la embajada, es enviarles a Maduro y Flores "muestras de solidaridad" a la cárcel en la que se encuentran recluídos en Nueva York desde que llegaron a Estados Unidos el pasado 4 de enero para enfrentar un juicio por distintos cargos relacionados con el narcotráfico.

Nicolás Maduro Foto: AFP - Freepik

"Las muestras de solidaridad pueden enviarse directamente por correo postal", indicó la embajada en un documento, citado por la agencia TASS.

Seguidamente, la legación proporcionó los "números de los presos" tanto de Maduro como de su esposa: Nicolás Maduro 00734-506 y Cilia Flores 00735-506, que se encuentran en un centro de detención de Brooklyn, en Nueva York.



¿Cómo hacer llegar cartas a Maduro a Nueva York?

La embajada compartió la dirección postal para que las personas puedan enviar directamente sus cartas a Nicolás Maduro y Ciilia Flores. Junto con esa información, añadió un dato adicional para hacer llegar a los capturados por Estados Unidos mensajes de "apoyo".



Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia Foto: EFE

Las misivas dirigidas a Maduro y su mujer en la prisión de Brooklyn pueden ser anviados directamente a la misión diplomática. Esa entidad será la encargada de hacer llegar las distintas cartas a sus resapectivos destinatarios.

Hasta el momento, la embajada no ha informado si existe algún formato específico para los mensajes ni si estos serán revisados antes de su envío final. Tampoco se detalló si el mecanismo tendrá una duración determinada o si permanecerá habilitado de forma indefinida.