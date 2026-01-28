En vivo
Blu Radio  / Venezuela  / Revelan dirección postal de Nicolás Maduro y su esposa para enviarles cartas a la cárcel

Revelan dirección postal de Nicolás Maduro y su esposa para enviarles cartas a la cárcel

La información fue difundida por la embajada de Venezuela en Rusia, que además facilitó los números de identificación como presos tanto de Maduro como de su esposa, Cilia Flores.

