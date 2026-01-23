En vivo
Delcy Rodríguez prometió a Trump cooperación antes de caer Maduro, según 'The Guardian'

Delcy Rodríguez prometió a Trump cooperación antes de caer Maduro, según 'The Guardian'

Según precisaron las fuentes, Delcy y su hermano Jorge no participaron activamente en la operación de captura y secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, pero habían asegurado al Gobierno de EE.UU. a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Abogada, diplomática y vicepresidenta de Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

