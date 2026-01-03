¿Cuál es el papel de Cilia Flores en el régimen de Nicolás Maduro?

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no solo puso el foco sobre el destino del pueblo venezolano, sino que también centró la atención en una figura clave del régimen: Cilia Flores, esposa de Maduro. Reconocida por su influencia directa en las decisiones del Gobierno, su papel ha sido determinante por más de una década y va mucho más allá del protocolo tradicional de una primera dama.

Desde la llegada de Maduro al poder en 2013, Flores se consolidó como una de las voces más fuertes del chavismo. Su presencia constante en momentos clave del gobierno y su cercanía con el círculo duro del poder la han convertido en una de las figuras más relevantes de la política venezolana.



Cilia Flores y su papel en el régimen de Maduro

La relación de Cilia Flores con el chavismo se remonta a 1992, cuando asumió la defensa legal de Hugo Chávez tras el fallido intento de golpe de Estado. Desde entonces se convirtió en una aliada incondicional del líder revolucionario y, de manera progresiva, fue escalando posiciones dentro del movimiento.

Abogada especializada en derecho penal, ocupó cargos estratégicos como la presidencia de la Asamblea Nacional y la Procuraduría General de la Nación entre 2012 y 2013. Con el paso del tiempo, pasó a ser una de las principales consejeras de Nicolás Maduro, con incidencia directa en las decisiones más sensibles del Gobierno.



Influencia de Cilia Flores en el Gobierno de Maduro

Sectores cercanos al poder la describen como una figura de carácter fuerte, obstinada y con marcada influencia sobre Maduro. Incluso, dentro del propio chavismo se le reconoce como quien suele tener la última palabra en decisiones estratégicas.

Durante su paso por la Asamblea Nacional, fue señalada por organizaciones sindicales de favorecer la vinculación de familiares y personas cercanas al Estado. Ella ha defendido esas decisiones, asegurando que se trató de nombramientos por méritos propios, una postura que ha sostenido sin matices.



Además, su rol no se limita al ámbito político. También ha sido una defensora férrea del núcleo familiar de Maduro, lo que ha reforzado su imagen como una de las figuras con mayor poder dentro del régimen venezolano.