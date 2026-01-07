Así fue como Maduro y Cilia Flores resultaron golpeados en captura por EEUU: "Puerta de Acero"

El operativo militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas se ejecutó mediante una incursión coordinada de alta complejidad que incluyó bombardeos, el despliegue de comandos terrestres de élite y un masivo cerco naval.

La acción principal fue liderada por operadores de la Fuerza Delta de los Estados Unidos, quienes irrumpieron en el complejo residencial del venezolano para realizar la extracción. Según fuentes oficiales, la ofensiva no estuvo exenta de violencia, ya que se desató un intenso tiroteo entre las fuerzas especiales estadounidenses y una unidad de reacción rápida cubana que se encontraba posicionada cerca del lugar para proteger a Maduro.

Se conocen fotos inéditas de Nicolás Maduro tras llegar a su primera audiencia en Estados Unidos Foto: ABC News

Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido.



Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios.

Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su captura. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas". Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Flores se tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones durante la audiencia, y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros presentes en la vista. Los bocetos de Flores en la sala la mostraban con vendas en la cabeza.

Los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, según informaron fuentes a CNN.