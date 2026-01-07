En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Así fue como Maduro y Cilia Flores resultaron golpeados en captura por EEUU: "Puerta de Acero"

Así fue como Maduro y Cilia Flores resultaron golpeados en captura por EEUU: "Puerta de Acero"

Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido, Nicolás Maduro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad