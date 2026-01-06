Este habría sido el arma secreta de Estados Unidos para lograr la captura de Nicolás Maduro

La sorpresiva captura de Nicolás Maduro, registrada en la madrugada del sábado 3 de enero, desató una ola de reacciones a nivel internacional y varios interrogantes sobre cómo se ejecutó una operación de tal magnitud en uno de los complejos militares más custodiados de Venezuela.

De acuerdo con versiones citadas por analistas en seguridad y defensa, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habrían recurrido a tecnología de última generación para planificar el ingreso y la extracción del mandatario venezolano. En el centro de la estrategia estaría el uso del dron furtivo RQ-170 Sentinel, una aeronave no tripulada diseñada para misiones de inteligencia en territorios hostiles.

Según expertos, este dispositivo habría permitido recopilar información clave de manera silenciosa, incluyendo patrones de vigilancia, rutas de acceso y movimientos dentro del perímetro militar donde se encontraba Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. La operación ha sido comparada con el despliegue tecnológico utilizado por Estados Unidos en 2011 durante la misión que culminó con la muerte de Osama bin Laden.

En las horas previas a la captura, el RQ-170 Sentinel habría sido avistado sobrevolando espacio aéreo venezolano. Imágenes difundidas en redes sociales llamaron la atención por la apariencia del objeto, descrito por algunos usuarios como similar a un insecto o a un objeto volador no identificado, debido a su diseño sin cola y su silueta poco convencional.



Un dron diseñado para misiones de alto riesgo

El RQ-170 Sentinel fue desarrollado por la división Skunk Works de Lockheed Martin y es utilizado exclusivamente en operaciones de inteligencia estratégica. Su función principal es la vigilancia de objetivos de alto valor y el apoyo a unidades de fuerzas especiales, como Delta Force, en escenarios de alto riesgo, según analistas citados por el Daily Mail.



Se estima que existen entre 20 y 30 unidades de este dron en servicio activo. Estas aeronaves suelen operar desde instalaciones altamente restringidas, como la Base Aérea de Creech, en Nevada, considerada uno de los principales centros de control de drones de la Fuerza Aérea estadounidense. Analistas sostienen que desde allí se habría coordinado la misión.

Tensión y confusión en Caracas

Tras el presunto sobrevuelo de drones estadounidenses, el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela reportó disparos en varias zonas cercanas al Palacio de Miraflores. Los hechos quedaron registrados en videos difundidos ampliamente en redes sociales, generando temor entre los habitantes del sector.

